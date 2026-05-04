Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: "No són 800.000 euros menys, són 800.000 més"
L'Ajuntament ha fet balanç, aquest dilluns, del nou sistema i, entre altres, ha destacat l'estalvi que ha suposat
La secció sindical de la CGT de FCC Medi Ambient, que fa el servei, ho desmeteix i afirma que "és una tergiversació evident de la realitat", "és propaganda" i "una falta de respecte a l'intel·lecte de la ciutadania"
Gemma Camps
La secció sindical CGT de FCC Medi Ambient Manresa, empresa que fa el servei de recollida de les escombraries a la capital del Bages, considera que parlar d'estalvi amb el nou model de recollida amb contenidors tancats com ha fet l'Ajuntament de Manresa en la presentació del balanç d'aquest dilluns, és incert. Per al sindicat, que s'ha manifestat a través de Jose A. Fernández Páxaro, secretari general de CGT Manresa, "parlar d'un “estalvi” de 800.000 euros en el contracte de neteja de Manresa no és només una simplificació: és una tergiversació evident de la realitat. Les dades oficials del mateix Ajuntament el desmenteixen sense matisos".
Quatre modificacions
Recalca que "el contracte adjudicat el novembre de 2022 a FCC Medi Ambient S.A. partia d'un cost anual de 9.025.116,20 euros. Després de quatre modificacions en menys de tres anys, aquest cost no ha deixat de créixer. Avui, la realitat és aquesta: el pressupost anual ha augmentat en uns 800.000 euros respecte al contracte inicial, com a conseqüència directa de les modificacions aprovades. I encara hi ha més: aquest increment es produeix sense sumar els 1,4 milions d'euros de la tercera modificació, corresponents a l'amortització “anticipada” de la compra dels vehicles, que incrementen el cost global del contracte. És a dir, mentre es ven un suposat “estalvi” de 800.000 euros, el contracte costa aproximadament 800.000 euros més cada any!"
"Encariment sostingut del contracte"
Assenyala que "no és una interpretació: és exactament el que diuen els números. Per tant, no estem davant d'un estalvi. Estem davant d'un encariment sostingut del contracte, acompanyat d'un relat polític construït a força de seleccionar únicament les dades que convenen. I això no és un matís tècnic. És un problema de fons. Perquè no és vàlid manipular les xifres per fabricar titulars de premsa que estan a anys llum de la realitat. No és comunicació institucional: és propaganda. I el més greu és que suposa una falta de respecte a l'intel·lecte de la ciutadania de Manresa, a la qual se li presenta una versió incompleta —i clarament esbiaixada— de com s'estan gestionant els diners públics".
"Manipulació de xifres"
Fa notar que "a això s'hi suma un altre element especialment greu: l'ús de percentatges per reforçar el relat també respon a una manipulació de xifres en l’augment del reciclatge, ja que les caracteritzacions de les fraccions no s'han realitzat al 100% del total. Construir conclusions a partir de dades incompletes o parcials no sols és tècnicament incorrecte, sinó que distorsiona la realitat del servei. I convé deixar-ho clar: aquesta manera de gestionar i comunicar les dades no quedarà sense resposta. Sobre aquesta mala gestió aviat es farà pública informació que considerem d'especial rellevància perquè la ciutadania pugui conèixer amb rigor què està ocorrent realment amb la gestió dels residus. Quatre modificacions en menys de tres anys no són un èxit de gestió. Són la prova que el contracte inicial no responia a les necessitats reals i que s'ha anat redefinint sobre la marxa amb un cost sempre creixent. I aquí és on entren les responsabilitats polítiques. Aquest contracte, les seves modificacions i la seva evolució econòmica no són fets aïllats: són decisions. Decisions de l'equip de govern actual. Per això, no n'hi ha prou amb titulars favorables ni amb relats parcials. Qui governa ha d'assumir la responsabilitat d'explicar per què el contracte avui és més car, per què ha necessitat quatre modificacions en tan poc temps i per què s'intenta presentar com a estalvi el que en realitat és un augment de la despesa. La ciutadania i les treballadores de la neteja municipal de Manresa no necessiten propaganda. Necessiten rigor, transparència, responsabilitats i respecte", rebla el comunicat de CGT.
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- "És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Ramon Carbonell, conseller delegat de JLG-Ausa: «L’empresari català potser és massa modest, però això el fa fort perquè s’equivoca menys»
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès