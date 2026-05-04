UManresa obre portes amb el nou grau en Dret com la principal novetat
Les visites a les instal·lacions i sessions informatives per a cada titulació seran els dies 8 i 9 de maig i la previsió és superar el miler de participants
De moment, hi ha més de 400 persones inscrites i el febrer i març es van fer dues sessions adreçades a estudiants internacionals que en van aplegar 400
UManresa celebrarà els dies 8 i 9 de maig una nova edició de les jornades de portes obertes, a la qual ja s’han inscrit més de 400 persones interessades en l’oferta acadèmica de graus universitaris i cicles formatius de grau superior dels àmbits de la salut, l’empresa i l’educació. La principal novetat que s’hi presentarà aquest curs serà el nou grau en Dret, que la Facultat de Ciències Socials incorpora a la seva oferta acadèmica a partir del curs 2026-2027.
El nou curs acadèmic també preveu la incorporació de l’alumnat del grau en Odontologia de la Facultat de Medicina, que farà la part pràctica de la formació a la Clínica Odontològica Universitària, i la posada en marxa del nou cicle formatiu de grau superior de Transport i Logística al Campus Professional UManresa.
Durant la Jornada de Portes Obertes, docents i estudiants expliquen la metodologia de formació pròpia de la Universitat i mostren les instal·lacions punteres d’UManresa per a la formació de futurs professionals.
El nou grau en Dret
Un dels reclams que atraurà visitants a la Jornada de Portes Obertes serà el nou grau en Dret. Serà la primera vegada que persones de la Catalunya Central podran optar per fer aquests estudis al territori, sense haver-se de desplaçar a l’àrea metropolitana o a altres demarcacions.
El nou grau s’ha dissenyat amb l’objectiu que la formació dels futurs juristes s’adapti a les necessitats del teixit econòmic i social de la Catalunya Central. A més de la connexió directa amb l’entorn econòmic i social, el nou grau formarà professionals jurídics adaptats a les necessitats actuals.
Algunes característiques d’aquests nous estudis seran una formació que va de la teoria a la pràctica a través d’activitats d’aprenentatge com els debats, el mètode del cas, la relació amb empreses i amb juristes del territori; l’aposta per la llengua catalana, amb la voluntat de contribuir a impulsar l’ús del català en la justícia i, en general, en les professions vinculades al Dret; i uns estudis que posaran el focus en la digitalització i en l’ús de la intel·ligència artificial en el sector.
Pràctiques al grau en Odontologia
El curs vinent també serà el de la implementació de les pràctiques clíniques dels estudiants del grau en Odontologia de la Facultat de Medicina a la Clínica Odontològica Universitària. Aquest curs 2025-2026, l’alumnat ha tingut un primer contacte amb pacients reals a la Clínica, però serà a partir de quart curs quan farà la immersió pràctica en aquest equipament docent i assistencial.
Complementar l’oferta d'FP superior
En la línia de continuar apostant per la formació professional superior, el curs 2026-2027 el Campus Professional incorpora el nou cicle formatiu de Transport i Logística, un cicle que complementa l’oferta de l’àmbit d’empresa, que actualment imparteix els CFGS d’Administració i Finances i de Comerç Internacional.
Totes les persones que opten per aquests cicles formatius poden convalidar assignatures i continguts en l’accés als estudis del grau en Administració i Direcció d’Empreses, com succeeix en el cas dels CFGS d’Educació Infantil i el grau en Mestre d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials. En el cas del de Transport i Logística, a més, el Campus Professional UManresa ofereix la possibilitat de cursar-lo conjuntament amb el de Comerç Internacional i obtenir les dues titulacions en només tres cursos.
Jornada per conèixer la Universitat
Les portes de la Universitat s’obriran divendres 8 de maig, a les 14 h, i l’endemà, dissabte, l’horari serà de les 9 h a les 14 h. Per facilitar l’organització de la jornada, cal inscriure-s’hi prèviament a través d’aquest formulari i reservar hora per a les sessions informatives.
A més de conèixer les novetats, les persones que participin en la jornada de portes obertes d’UManresa podran visitar els diferents edificis del campus, les instal·lacions de la Clínica Universitària i el seu centre de simulació, i altres equipaments com la biblioteca (BCUM) i la residència d’estudiants del campus.
La jornada s’organitza en sessions informatives específiques per a cada titulació i en visites a les instal·lacions universitàries que s’utilitzen en cada grau o cicle formatiu. Durant el recorregut per les instal·lacions, els visitants poden conversar amb estudiants, professorat i personal d’administració i serveis per resoldre dubtes acadèmics, sobre beques, allotjament, el procés de preinscripció o la vida universitària. També hi trobaran informació sobre els cursos que imparteix l’Escola d’Idiomes o sobre els programes de mobilitat internacional als quals es poden acollir durant la seva trajectòria acadèmica.
Segones portes obertes del curs
Aquestes seran les segones jornades de portes obertes que organitza UManresa per mostrar la universitat a persones interessades a començar-hi els estudis a partir del curs 2026-2027. Els dies 28 de febrer i 1 de març es van celebrar les jornades adreçades als estudiants internacionals, que van aplegar 400 persones, 133 de les quals eren possibles futurs estudiants.
