Atropellada una menor en un accident a Manresa
Va ser al carrer Joan XXIII i el conductor va donar negatiu a la prova d'alcoholèmia
Manresa
Una menor va ser atropellada aquest dilluns al vespre en un accident a Manresa. Els fets van passar a les 21.40 hores al carrer de Joan XXIII de la capital del Bages, quan un home de 44 anys que conduïa un vehicle de gamma alta va atropellar la menor, que va patir ferides de pronòstic reservat.
La noia, veïna de Manresa, va ser atesa en un primer moment al lloc de l'atropellament pels serveis del SEM i posteriorment traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de la capital del Bages, mentre que el conductor i la seva acompanyant, una dona de 81 anys, van resultar il·lesos. El conductor va donar negatiu a la prova d'alcoholèmia.
