Atropellada una menor en un accident a Manresa

Va ser al carrer Joan XXIII i el conductor va donar negatiu a la prova d'alcoholèmia

Punt del carrer Joan XXIII on va tenir lloc l'atropellament / Google Maps

Manresa

Una menor va ser atropellada aquest dilluns al vespre en un accident a Manresa. Els fets van passar a les 21.40 hores al carrer de Joan XXIII de la capital del Bages, quan un home de 44 anys que conduïa un vehicle de gamma alta va atropellar la menor, que va patir ferides de pronòstic reservat.

La noia, veïna de Manresa, va ser atesa en un primer moment al lloc de l'atropellament pels serveis del SEM i posteriorment traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de la capital del Bages, mentre que el conductor i la seva acompanyant, una dona de 81 anys, van resultar il·lesos. El conductor va donar negatiu a la prova d'alcoholèmia.

Atropellada una menor en un accident a Manresa

El cotxe elèctric obliga a fer números d’una altra manera

La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada

Un cotxe surt de la via i cau 20 metres a Vilada

Trump assegura que, si ell no fos a la Casa Blanca, "estaríeu a la Tercera Guerra Mundial"

Cinc catalans romanen confinats al creuer amb el brot d’hantavirus que ja ha causat tres morts

Barcelona reformarà el 2027 l’estació d’autobusos de Sants, afectada per les obres d’Adif

Junta de Seguretat de Solsona: més coordinació i augment del 14% de les actuacions de la Policia Local

