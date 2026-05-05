Bacardit i Perramon demanen una reunió urgent amb el govern municipal per abordar "l’escalada d’assetjament i tensió política a Manresa"
Els dos polítics denuncien un deteriorament de la convivència democràtica que "exigeix una resposta institucional immediata”
Reclamen "aturar aquesta deriva, alimentada per l'esquerra més radical, per garantir que Manresa segueixi sent un espai de llibertat i democràcia"
El president del grup municipal de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, i el portaveu del grup municipal de Nacionalistes, Sergi Perramon, han registrat formalment una petició de reunió urgent amb l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; amb el primer tinent d’alcalde i cap de llista del PSC, Anjo Valentí; i amb el tercer tinent d’alcalde i cap de llista d’Impulsem, Joan Vila, per abordar el preocupant clima d’assetjament, intimidació i deteriorament de la convivència democràtica que, al seu entendre, s’ha anat produint a la ciutat durant el darrer any.
Bacardit i Perramon remarquen que els fets ocorreguts durant la passada diada de Sant Jordi no són, en cap cas, episodis aïllats, sinó que se sumen a altres situacions greus viscudes durant els darrers mesos, com els incidents produïts durant la Fira de l'Aixada, les pintades i assenyalaments dirigits contra Ramon Bacardit davant del seu domicili particular, així com l’assalt a la seu de Junts per Manresa del passat 8 de març, coincidint amb la manifestació del Dia Internacional de la Dona.
Espiral profundament negativa
Els dos grups municipals consideren que aquesta acumulació de fets dibuixa una espiral profundament negativa per a la ciutat i alerten que Manresa no es pot permetre normalitzar actituds de confrontació permanent, d’assenyalament personal, d’intimidació política o d’atac contra seus de partits democràtics.
“Quan els insults, les coaccions, els escratxes, les pintades davant del domicili d’un representant públic o els atacs a seus de partits democràtics comencen a formar part del paisatge habitual de la ciutat, ja no estem parlant de discrepància política. Estem parlant d’un deteriorament greu de la convivència democràtica que exigeix una resposta institucional immediata”, ha manifestat Ramon Bacardit.
Clima de persecució política
Per la seva banda, Sergi Perramon ha assegurat que “Manresa no pot viure instal·lada en un clima de persecució política contra aquells qui pensen diferent. Aquest tipus de dinàmiques ens evoquen els escenaris més foscos de la nostra història i constitueixen l’avantsala dels moviments totalitaris. No és una qüestió menor: normalitzar aquestes accions comporta conseqüències greus i permanents per a la convivència. La discrepància no només és legítima, sinó que és necessària en democràcia; l’assetjament, la intimidació i l’intent d’expulsar els adversaris de l’espai públic, en canvi, són pràctiques absolutament inacceptables. Cal aturar aquesta deriva, alimentada per l'esquerra més radical, per garantir que Manresa segueixi sent un espai de llibertat i democràcia, i per evitar que la ciutat esdevingui el bressol d’on emergeixen els extremismes”.
En aquest sentit, Bacardit i Perramon consideren imprescindible la implicació directa del govern municipal per aturar aquesta deriva i preservar la qualitat democràtica de la ciutat. La reunió té com a objectiu traslladar als màxims responsables polítics del govern la gravetat de la situació, compartir una diagnosi comuna i reclamar una resposta institucional clara, ferma i inequívoca davant qualsevol forma d’assetjament polític, social o personal.
Mesures concretes
Al mateix temps, ambdós dirigents esperen que d’aquesta trobada en pugui sortir un compromís compartit entre els tres partits que integren el govern municipal, conjuntament amb Junts per Manresa i Nacionalistes, per identificar mesures concretes, accions institucionals i mecanismes de prevenció que permetin frenar aquesta deriva, rebaixar la tensió existent i garantir que Manresa sigui una ciutat de convivència, respecte i plena normalitat democràtica.
Junts per Manresa i Nacionalistes reiteren que la defensa de la convivència, del pluralisme polític i del respecte mutu ha de situar-se per damunt de qualsevol discrepància ideològica, i alerten que mirar cap a una altra banda davant aquests episodis només contribueix a alimentar una espiral de divisió que Manresa no mereix ni pot assumir.
