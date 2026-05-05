Fem Manresa considera tendenciós dir que els contenidors tancats generen estalvi
El grup municipal creu que el nou model ha millorat la situció en algunes zones, però en altres no
El grup municipal Fem Manresa s’ha afegit a les crítiques que rep el govern de la ciutat per manifestar que el model de contenidors tancats genera un estalvi de 800.000 euros l’any. Considera l’afirmació tendenciosa.
Dilluns, el govern municipal va presentar els resultats obtinguts amb els contenidors tancats un any després de la seva implantació a tota la ciutat, que es va fer de manera progressiva. Destaca que la recollida selectiva ha passat del 27% al 71%.
Durant la presentació, l’alcalde, Marc Aloy, va assegurar que aquestes dades suposaran dur a l’abocador unes 13.000 tones menys d’escombraries cada any que fins ara, i que això es traduirà en un estalvi de 800.000 euros en el cànon de residus, a més a més d’allargar la vida de l’abocador de Bufalvent.
Segons Fem Manresa hi pot haver un estalvi si entren menys tones l’abocador, però així i tot observa que hi ha certa «opacitat perquè no es tenen en compte tots els factors» com per exemple que es parteix d’un contracte molt més car que l’anterior, afirma la regidora del grup municipal, Roser Alegre.
Assegura que el fet que es recicli més «en termes absoluts ens sembla bé, però és tendenciós que se’ns vengui aquesta dada com un fet remarcable quan tenim un contracte més car. No hi ha estalvi real». Pel que fa a les dades de recollida selectiva, Alegre troba a faltar anar més al detall perquè «trobem a faltar informació dels impropis que realment hi poden haver» als contenidors. És a dir, que tot es tiri al lloc que correspon.
Segons Fem Manresa, el nou model ha millorat en algunes zones, però en altres persisteixen les deficiències. «Hi pot haver ciutadans que no tenen el carrer en condicions i que no entenguin aquestes dades», ha sentenciat.
Junts i el sindicat CGT també han criticat el que consideren propaganda del govern municipal.
