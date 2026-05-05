Illa rep els joves ucraïnesos que fan estada a Catalunya a iniciativa de Sor Lucía
El president els ha encoratjat a mantenir viva l’esperança i el compromís amb Ucraïna
Regió7
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebut aquest dimarts al saló de Sant Jordi als 255 joves ucraïnesos d'entre 12 i 18 anys que aquests dies fan estada a Catalunya en una iniciativa, Vacances per la Pau, que impulsa Sor Lucía Caram i la Fundació santa Clara de Manresa.
Illa, ha encoratjat als joves a "mantenir viva l'esperança i el compromís amb Ucraïna". "Continueu treballant i lluitant perquè el vostre país pugui ser un país lliure, integrat a aquesta gran família que és Europa, de la qual ens agradaria que en forméssiu part", els ha demanat.
El cap de l’Executiu, ha assegurat que aquests joves són "un exemple per al conjunt de la ciutadania de Catalunya", pel seu "saber estar, saber defensar-se, saber resistir, saber lluitar, i saber no rendir-se per defensar allò en què un creu".
Missatge d'optimisme
El president també ha aprofitat la seva intervenció per traslladar-los un missatge d’optimisme davant la guerra que viuen al seu país. Els ha dit que "quan tot sembla fosc, quan sembla que no hi ha sortida, quan sembla que no hi ha un camí diferent, no és veritat, sempre hi ha esperança". En aquest punt, ha situat la seva estada a Catalunya com un acte de solidaritat i suport envers el poble d’Ucraïna.
També ha participat en la recepció el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior del govern català, Jaume Duch. Ha defensat la integració d’Ucraïna a la UE i ha expressat l’esperança que el país pugui adherir-s’hi aviat. "Seria la confirmació que el projecte europeu continua sent capaç d'atreure, d'integrar i de protegir els pobles que aposten per la democràcia i l'estat de dret", ha afirmat.
Duch també ha subratllat la sintonia del govern català amb les institucions europees en el suport a Ucraïna i ha remarcat que, des del primer dia de la invasió, la sobirania del país "no és negociable".
En aquest context, ha advertit que la guerra supera l’àmbit estrictament regional i posa a prova el compromís europeu amb els seus valors: "El que es defensa a Ucraïna no és un conflicte regional. És la prova de fins on arriba el compromís europeu amb els seus propis valors", ha conclòs.
Agraïment a Sor Lucía
En el mateix acte, el president Illa ha agraït a Sor Lucía Caram, impulsora del programa “Vacances per la Pau”, la seva tasca de suport i solidaritat amb el poble d’Ucraïna. La iniciativa fa tres anys que es duu a terme i ja ha portat 9 grups a Catalunya.
Aquests joves víctimes de la guerra del seu país, passen 10 dies a Catalunya per gaudir d’uns dies de descans. El programa inclou visites a Port Aventura, la Sagrada Família i al Museu del FC Barcelona. La iniciativa busca que els adolescents puguin oblidar durant uns dies el conflicte i gaudeixin d’activitats d’oci i convivència. Molts d’ells són nens i joves acollits al Liceu Militar del Servei Estatal de la Guàrdia de Fronteres d’Ucraïna.
Amb l'alcalde de Barcelona
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ha donat la benvinguda, aquest dimarts, als 255 ucraïnesos. En aquest cas ho ha fet a l’Ajuntament, on ha posat en relleu el coratge del poble ucraïnès i ha recordat que “Barcelona sempre serà també casa vostra”.
Collboni ha defensat que “la guerra mai no és la solució” i que cal “el diàleg, l’entesa i, sobretot, el respecte cap a l’altre”, alhora que ha criticat els líders autoritaris. També ha destacat el paper d’Europa i de les ciutats en el suport a Ucraïna. Malgrat que “quatre anys de guerra són molts anys de patiment”, ha expressat confiança que “al final obtindrem la victòria” i ha assenyalat el paper clau dels joves, que representen “l’esperança del futur d’una Ucraïna democràtica i europea”.
L’alcalde ha agraït el compromís inspirador de Sor Lucia Caram i ha reafirmat la seva intenció de viatjar a Kíiv per conèixer el desplegament de les missions municipals sobre el terreny i transmetre la solidaritat de tots els barcelonins i barcelonines.
