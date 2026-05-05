Retards a l'R4 per un tren avariat a l'estació de Manresa el dia en què es reprenia el servei després de tres mesos
Els trens procedents de la capital del Bages experimenten retards de 30 minuts de mitjana
Un problema tècnic complica el primer dia de tornada a la normalitat de l'R4 al Bages. L'avaria d'un comboi a l'entrada de l'estació de Manresa ha obligat a fer un transbordament de passatgers a un altre tren. A causa de l'incident, Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat en fase de prealerta, que s'ha pogut desactivar en menys d'una hora.
Els passatgers del tren avariat han canviat de comboi pels volts de les sis de la tarda, però la circulació no s'ha reprès amb normalitat un cop dur a terme el transbordament. Tot i que Protecció Civil ha pogut posar fi a la prealerta del pla Ferrocat, a 3/4 de set, els trens continuaven passant per una sola via al punt afectat. Això provoca retards en la línia que poden arribar als 20 minuts.
Tres mesos sense la R4 al complet
Just aquest dimarts, la línia R4 havia recuperat el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Des de l’accident de Gelida, la línia no s’havia restablert del tot i els viatgers havien de combinar autobusos i trens llançadora fins a Terrassa, on feien transbord per continuar el trajecte.
Fa tres mesos i mig que el servei de la R4 no funciona amb normalitat, i aquest dimarts ha estat el primer dia que els usuaris han pogut completar tot el trajecte amb horaris habituals. Per l’accident de Gelida, al gener, la línia va operar exclusivament amb autobusos durant quinze dies i, a partir de febrer, amb un sistema combinat d’autobús i tren llançadora que portava els viatgers fins a Terrassa Nord, on havien de fer transbord per continuar el recorregut.
