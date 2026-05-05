Manresa programa activitats a biblioteques i museus per commemorar el Dia Internacional del Comerç Just
Aquest dimarts a la tarda es farà el primer taller de còmic transformador i també s'han programat contacontes
Regió7
Manresa es prepara per viure un mes de maig marcat pel compromís amb la justícia global i el consum conscient. Amb motiu del Dia Internacional del Comerç Just, que se celebra oficialment el 9 de maig, s’ha dissenyat un programa transversal que utilitza l’art i la narrativa oral com a eines de transformació social. Aquesta iniciativa pretén apropar a la ciutadania les realitats que hi ha darrere dels productes de consum quotidià, especialment en sectors com l'alimentació i el tèxtil.
Tallers de còmic
La programació proposa una activitat de caràcter artístic per a joves conduïda per la il·lustradora Ivonne Navarro, qui impartirà els Tallers de Còmic Transformador. Aquesta activitat està pensada per explorar com el dibuix pot servir per imaginar i promoure un nou món. El primer taller es farà avui dimarts, a les 17.30 h, a la Biblioteca de l’AV Valldaura. El segon, a la Biblioteca de l’AV Cal Gravat el 8 de maig a les 17.30 h. N'hi haurà un el diumenge 17 de maig a les 11 h al Museu de l'Aigua i el Tèxtil i, finalment, una darrera sessió el 29 de maig a les 17.30 h a la Biblioteca de l’AV Saldes-Plaça Catalunya.
Contacontes
El públic familiar també tindrà un espai protagonista a través de diverses sessions de contacontes que posen el focus en la procedència de la nostra roba. L'activista i narradora Li Morenita presentarà Quan la roba parla: La història de la Nhu i altres contes tèxtils el 7 de maig a la Biblioteca AV Font dels Capellans i el 12 de maig a la Biblioteca AV Balconada, després de realitzar una sessió pedagògica exclusiva per als alumnes de l'Escola Valldaura. Aquestes històries busquen sensibilitzar els més petits sobre els impactes de la indústria de la moda escala global.
Per tancar el cicle de contacontes, La Pallassa Trafalgar oferirà l’espectacle La revolta de les samarretes xerraires a quatre equipaments de la ciutat en dies consecutius. La primera sessió serà el 19 de maig a la Biblioteca Àngel Servet (AV Carretera de Santpedor), seguida de la Biblioteca Ateneu Les Bases el dia 20, la Biblioteca AV Les Cots-Guix el dia 21 i, finalment, la Biblioteca del Casino el divendres 22 de maig. Amb aquesta programació extensa i gratuïta, Manresa referma el seu paper com a ciutat reconeguda des de 2022 com a membre de la xarxa Ciudades por el Comercio Justo.
