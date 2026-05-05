Una manresana guanya el pot de l'"Atrapa'm si pots" i s'endú 177.000 euros: "Necessitava recuperar l'esperança"
La veterana concursant Mercè s'endú el premi gros del programa presentat per Llucià Ferrer després de 82 programes
Una petita intervenció en un tendó ha fet que la manresana Mercè aparegués al plató del mític "Atrapa'm si pots" amb el braç embenat i en cabestrell. A això s’hi afegia l’encostipat del presentador, Llucià Ferrer, que feia preveure un episodi complicat aquest dimarts. Però lluny de torçar-se, tot indica que tots dos s'han conjurat per capgirar la situació. El resultat: la bagenca, ja veterana del programa, s'ha acabat enduent un dels premis més elevats de la història del programa, 177.000 euros.
La Mercè suma 82 programes i ha acumulat 42.000 euros amb la seva participació. Despres d'un intens episodi, la darrera pregunta del minut final ho ha decidit tot: "quin compositor va crear la peça que Adrien Brody toca a l'inici de El Pianista?" Després d'alguns dubtes, la bagenca ho ha tingut clar: Frédéric Chopin. I bingo. Aquesta ha estat la clau que l'ha atorgat un botí de 177.000 euros.
Un premi que deixa sense paraules
Quan s’ha descobert que la bagenca havia guanyat el premi, Llucià Ferrer s’ha deixat la poca veu que li quedava. "Avui, entre tu i jo, no en fem ni un de sencer", ha bromejat el presentador. Però les dificultats, lluny d’allunyar-la, l’han acostat a la quantiosa recompensa. La Mercè ha anat acumulant 42.000 euros al llarg de 82 programes, que s’han sumat als 135.000 del pot.
Com un autèntic terratrèmol emocional, la notícia ha estat difícil de pair en un primer moment per a la concursant manresana. "Tinc el cor que se’m surt", ha confessat, visiblement nerviosa. Instants després, Ferrer li ha permès trucar a algú, i ella ha decidit compartir la notícia amb el seu home. "Torno a casa. 42.000 euros no estan malament, però 177.000 estan millor. Ja tenim pis!", ha dit, sense poder contenir l’alegria. Sembla tenir clar en què invertirà el premi.
No ha vogut marxar cap a Manresa sense rememorar com el programa ha marcat la seva vida. "Vaig començar a venir justament quan sortia d'una situació difícil", ha explicat. "Em va ajudar moltíssim: necessitava esperança a la vida, i l’havia perduda", ha confessat.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes