Nova programació dels treballs de pavimentació al polígon del Pont Nou II de Manresa

Les actuacions previstes per a aquest dimarts a la tarda s'ajornen a causa de les condicions meteorològiques

Es reprendran durant els pròxims tres dies, cosa que provocarà talls de trànsit a la zona afectada

Ds operaris treballant en les obres al polígon de la Plana del Pont Nou de Manresa / Arxiu/Carles Blaya

Tercer canvi de la programació dels treballs previstos al nou polígon del Pont Nou II de Manresa a causa de la meteorologia. L'Ajuntament de Manresa ha informat que, a causa de condicions meteorològiques adverses, els treballs de pavimentació previstos per a aquesta tarda de dimarts s'han posposat. El nou calendari és el següent:

 - Dimecres 6 de maig: Es duran a terme treballs a la rotonda de l'avinguda de l'Esport amb el carrer de Torroella, amb el consegüent tall complet del trànsit. Es tallarà l'accés de l'avinguda de l’Esport des de la C-25, així com l'accés al carrer de Torroella des del carrer de la Lemmerz. També es tancarà l'accés al carrer de Torroella des del pont del Camí de Castellfollit (camí del Suanya) i el Camí de Rajadell. Tot i que hi haurà afectacions durant tot el dia, els conductors podran accedir fins al moment en què es tanqui cada accés.

 - Dijous 7 de maig: Es faran treballs a l'avinguda de l'Esport (sortida de Manresa) des de la rotonda de l'avinguda de l'Esport amb el carrer de Torroella fins a la rotonda de la C-25. Un dels dos carrils de circulació es mantindrà obert i es produiran talls de trànsit puntuals.

 - Divendres 8 de maig: Es planifiquen treballs a la rotonda del carrer de Torroella amb el Camí de Rajadell i el Camí de Castellfollit, amb un tall complet del trànsit. S'impedirà l'accés de vehicles a la rotonda del carrer de Torroella amb els dos camins mencionats. També es tallarà l'accés a la rotonda des del pont del Camí de Castellfollit (camí del Suanya) i des del Camí de Rajadell. Malgrat les intervencions durant tota la jornada, els conductors podran accedir fins al tancament de cada accés.

