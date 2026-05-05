La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada
L'home de 60 anys que va patir les pitjors conseqüències de la deflagració es troba en estat crític a la Vall d'Hebron
Els Mossos d'Esquadra estudien la possibilitat que l'explosió que ahir va provocar ferides molt greus a un home de 60 anys de Manresa fos intencionada. Aquesta és una de les hipòtesis amb les quals treballa la policia per a explicar la deflagració que es va produir aquest dilluns cap a tres quarts de tres de la tarda en un dels dos dúplexs que formen part del bloc del número 6 del carrer d'Oleguer Miró, dins d’un conjunt de cases adossades.
La víctima, que va patir cremades importants, va haver de ser traslladada a la Unitat de Cremats de la Vall d'Hebron de Barcelona, on es troba en estat crític. La seva dona i la seva filla van haver de ser ateses a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa de ferides de caràcter lleu, ja que sembla que en el moment de l'explosió es trobaven fora de l'edifici, al pati de l'habitatge, juntament amb els seus tres gossos, que van resultar il·lesos.
L'explosió es va produir en un moment d'intensa tempesta sobre Manresa, i per a molts veïns es va confondre amb un tro, malgrat que ràpidament ja van veure que es declarava un espectacular incendi a l'habitatge. La causa, malgrat que encara no s'ha donat la versió oficial, podria ser una bombona de gas.
