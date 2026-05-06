El CAE fa balanç dels programes destinats als joves, dels quals destaca un "increment significatiu de la participació"

Un dels avenços destacats del 2025 va ser la millora en la quantificació de les valoracions

Ofereix projectes i serveis socioeducatius adreçats a preadolescents, adolescents i joves

Participants en un dels projectes per a joves del CAE / Arxiu/CAE

El CAE ha presentat el balanç de l’activitat de l’any 2025 de l’àrea de Joves amb un balanç positiu gràcies a uns resultats que confirmen el creixement de l’activitat, la consolidació de projectes i serveis i una millora en la sistematització de les avaluacions. Els principals programes van registrar un increment significatiu de la participació.

Destaquen especialment Lúcids, amb 169 participants en les seves dues edicions, i Tarasca, amb 105 participants, així com altres iniciatives com Entra en Joc (53 participants) i +Kampana (32 participants), que continuen reforçant el treball socioeducatiu amb infants i joves.

En paral·lel, el CAE va consolidar i ampliar la seva línia de serveis, formada per 6 equipaments juvenils, 3 serveis de reforç escolar i l’aula socioeducativa de Manresa, així com el projecte Momentum (Consell Comarcal del Bages) i diversos tallers en centres educatius del territori.

L’àrea també va gestionar casals d’estiu per a joves d’11 a 17 anys, amb 237 persones participants, 11 monitors i 3 vetlladors, contribuint a reforçar la dimensió educativa, comunitària i de conciliació del lleure.

Millora en l’avaluació i satisfacció elevada

Un dels avenços destacats de l’any va ser la millora en la quantificació de les valoracions, fet que permet una anàlisi més precisa de l’impacte dels projectes i serveis. Els resultats mostren una satisfacció global elevada:

  • Persones participants: 4,2 / 5
  • Centres: 4,16 / 5
  • Equips professionals: 4,39 / 5
  • Famílies: 4,59 / 5

La responsable de l’àrea de Joves, Mariona Altimira, explica que “les dades evidencien una valoració especialment positiva per part de les famílies i els equips educatius”. Alhora, afegeix, “posen de manifest un dels principals reptes identificats: la dificultat de connectar amb el públic adolescent, especialment en els projectes de més continuïtat”. En paral·lel, es destaca la importància dels equipaments juvenils municipals i el seu impacte positiu en la vida dels adolescents.

Creixement i reptes de futur

El balanç confirma que l’àrea de Joves ha crescut en volum i complexitat, consolidant el seu paper com a agent educatiu i comunitari al territori. En aquest context, el CAE aposta per continuar evolucionant cap a propostes més flexibles, participatives i adaptades als interessos dels adolescents, així com per reforçar el sistema d’avaluació com a eina clau de millora contínua.

L’àrea de Joves del CAE desenvolupa projectes i serveis socioeducatius adreçats a preadolescents, adolescents i joves, amb l’objectiu de fomentar el creixement personal, la participació i la cohesió social a través del lleure educatiu.

