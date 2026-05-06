El candidat Joan Vila avisa sobre els pactes postelectorals amb Impulsem Manresa: «El preu serà més car que el 2023»
Aquest dimecres ha presentat oficialment la seva candidatura i, si bé no ha avançat cap punt del programa, sí que ha dit que no són favorables al soterrament dels FGC des del Baixador a la plaça Espanya
Està convençut que en les eleccions municipals de l'any vinent no hi haurà majories d'un ni de dos partits i que ells seran necessaris en tots els escenaris
L’actual membre del govern de Manresa amb ERC i el PSC, Joan Vila, ha estat el primer a presentar candidatura oficial de cara a les eleccions municipals de l’any vinent, novament al capdavant d’Impulsem Manresa. Com ja va avançar Regió7, s'ha fet aquest dimecres. Vila s'autopresenta com una persona amb molt més bagatge. Defineix el seu partit com un «gran cabàs» capaç d’acollir tothom qui vulgui treballar més enllà de l’eix dreta-esquerra, que «ens fa més mal que bé». No defuig els pactes postelectorals, si bé avisa que «el preu serà més car que no pas el 2023», i insisteix que Impulsem Manresa és «la millora opció per a una Manresa massa dependent d’una Barcelona absorbent». El seu missatge: «Defensem el municipalisme útil i ara també experimentat».
La paraula municipalisme ha tingut una presència preponderant en el discurs de presentació oficial del candidat que, fidel al seu missatge d’anar per feina, ha aprofitat per fer una crítica que no és nova quant al fet que als plens municipals de Manresa es dediquin hores de debat a tractar temes que no tenen a veure directament amb la ciutat, la qual cosa ha promès que s’acabarà si governa. Tot i que ha deixat el seu programa electoral per a més endavant i no ha donat cap nom de la llista, que serà de nou «totalment transversal», ha avançat que no estan d’acord amb el soterrament dels FGC fins a la plaça Espanya. La seva aposta és fer un nucli per al transport interurbà entre l'Estació Manresa Alta i la plaça de Prat de la Riba i mantenir el soterrament dels Catalans fins al Baixador, amb aquesta estació inclosa, però no fer el soterrament fins a la plaça Espanya.
La capital de la cinquena circumscripció
La presentació s’ha fet al restaurant del Teatre Kursaal aquest migdia, un espai que el president del grup municipal d'Impulsem Manresa han triat com a exemple del «moviment ciutadà transversal que el va reflotar» i amb la presència del regidor Jesús Alonso. Vila ha parlat de seguida de municipalisme, amb la defensa d’una «gestió del municipi sense crosses, sense directrius que ens venen de fora, pensant i actuant en clau exclusivament manresana». Ha afirmat que és quelcom que «només» pot oferir Impulsem Manresa. «Volem liderar una representació forta, amable, però contundent. Som capital», ha recalcat. Sobre això, ha apostat perquè Manresa esdevingui «la capital de la cinquena circumscripció perquè crec que tenim prestacions per poder-ho fer i, per tant, lluitarem per fer-ho».
«Menys gesticulació i més feina»
Promeses. «Venim a garantir una administració que funcioni, uns carrers cuidats, una ciutat segura amb moltes oportunitats i, sobretot, una ciutat que avanci amb ordre i amb una estratègia ben definida». Ha atacat els partits que es mouen per eslògans i a cop de titular. També ha dit que no els trobaran a la banda del «soroll ideològic» i del «tacticisme permanent», ni tampoc «dels debats estèrils». A canvi, ha parlat d’«estabilitat, rigor i capacitat de prendre decisions», i de «menys gesticulació i més feina».
Ha demanat «el mateix compromís» pels deures que pels drets per part de la ciutadania i, si bé ha deixat clar que «hem estat i som lleials al govern» amb ERC i PSC, també ha remarcat que «el repte de la ciutat el pròxim mandat és majúscul» i que ell es postula com la millor opció.
«No hem vingut per desaparèixer»
Quant a la possibilitat d'afegir-se a Junts i Avenç Nacionalista, l'actual tercer tinent d’alcalde de l'Ajuntament de Manresa i regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement, ha dit que «no hem vingut per desaparèixer, no hem vingut perquè ens regalin una cadira» i que les propostes que els han fet no casaven amb aquesta voluntat. Al seu entendre, fer un acord preelectoral en el cas d'una formació com la seva «té molts riscos perquè bàsicament una de les grans aspiracions que hi ha és fer-nos desaparèixer».
Pel que fa als acords postelectorals, ha dit que «hem donat mil vegades mil missatges que som capaços d'entendre'ns amb tothom perquè mai no hem posat cap línia vermella amb ningú. Som gent de consens. Ho hem demostrat moltíssimes vegades». Creu que l'any 2027 «no hi haurà majories, tampoc a dos partits, per tant, haurà de ser a tres» i està convençut que en totes les opcions per governar «hi haurà d'haver Impulsem» i ja avisa que «el preu serà més car que no pas el 2023».
Sobre un tema que molts partits han convertit en l'eix del seu programa, el del tracte a les persones nouvingudes, Vila ha manifestat que «hi ha coses que ens preocupen i és que tenim un gran nombre de gent nouvinguda que per a una ciutat com Manresa és complex donar-los el que probablement necessiten». Creu que tensa massa els serveis i que caldrà trobar solucions que «en cap cas són tan radicals com algú s'aventura a dir».
