Dario Borhani, enginyer aeroespacial: "Amb els avions passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però realment quants accidents hi ha?"

El manresà treballa des de fa 5 anys a l'empresa SAAB, a Suècia, on es dedica a la preparació d'avions de vigilància

La seva passió pel sector de l'aviació l'ha dut a publicar dos llibres sobre les curiositats i els secrets d'aquest món

Dario Borhani Coca amb el seu darrer llibre "No vueles sin saber esto: una piloto y un ingeniero aeronáutico te cuentan todos los secretos del mundo de la aviación" / Tanja Nestserava

"Em vaig adonar que la gent entra a l’avió com si fos un autobús", explica l’enginyer aeroespacial Dario Borhani (1991), que subratlla la complexitat d’un sector sovint percebut com a quotidià. El manresà va marxar el 2021 per treballar com a project manager a l’empresa SAAB: "La feina és molt interessant perquè estic a prop de l’avió i visc tot el procés de modificació per fer-los aptes per a la vigilància aèria". Més enllà de la seva trajectòria professional, la passió per l’aviació l’ha portat a escriure dos llibres amb l’objectiu d’explicar, de manera planera, els mecanismes que fan possible que cada dia hi hagi més de 100.000 vols i avions enlairant-se a 11.000 metres d’altura.

El primer, Un libro guay sobre aviones: curiosidades y otros cuentos, es va publicar el 2019. "En acabar la carrera, vaig veure que el món de l’aviació amagava moltes curiositats que podien ser interessants", recorda. A partir d’aquí, va començar a recopilar aspectes singulars del sector i els va acompanyar amb il·lustracions de la manresana Marta Genís.

La segona obra, escrita conjuntament amb la influencer i pilot Savina Paül, va veure la llum el passat març amb el títol No vueles sin saber esto: una piloto y un ingeniero aeronáutico te cuentan todos los secretos del mundo de la aviación. El llibre combina les dues mirades —la de la pilot i la de l’enginyer— per acostar els secrets dels avions al gran públic. A més, el fet que Paül tingui més de 900.000 seguidors a Instagram ha permès incorporar "un feedback constant dels usuaris" per detectar quins temes desperten més interès.

Sobre el procés de creació, Borhani destaca la bona sintonia: "Ens hem complementat molt bé", tot i que "físicament només ens hem trobat un parell de vegades". El llibre torna a apostar per les il·lustracions, aquesta vegada a càrrec de Lucía Aranaz, amb la voluntat d’assolir "molt rigor i un nivell de detall important", però sense renunciar a la claredat: "Un avió imposa respecte i, si ho expliques sense tecnicismes, la gent empatitza i s’hi interessa més". Entendre què són les turbulències o saber que les aeronaus estan plenament preparades per afrontar-les són alguns dels exemples que donen sentit a la seva tasca divulgativa.

Però és realment tan desconegut el fet de volar? "És un món molt regulat, amb molta feina invisible: passen mil coses que no es veuen i que són essencials". Aquesta falta de coneixement sovint alimenta els neguits: "La por de volar neix, en gran part, del desconeixement". Borhani ho exemplifica amb una comparació clara: "Amb l’aviació passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però quants atacs de tauró hi ha realment? I accidents d’avió?". Pel que fa a les recomanacions, destaca la importància de gestos com activar el mode avió del mòbil, fer un ús adequat del material d’emergència i contribuir a la seva conservació.

Amb tot, remarca que cada pas, des de l’arribada a l’aeroport fins al desembarcament, té una raó de ser, "tot està planificat i té lògica". I tanca amb un consell senzill: «Sempre que pugueu, trieu finestra per gaudir del que passa fora de l’avió».

