Docents del Bages protagonitzen protestes abans de la nova tongada de vagues

Aquest dimecres hi ha hagut talls de carrers davant escoles i instituts de Manresa i el Bages

Protesta aquest dimecres al matí a Cal Gravat de Manresa

Regió7

Manresa

Aquest dimecres al matí el col·lectiu de docents del Bages s’han mobilitzat i han protagonitzat diverses actes de protesta abans a la nova tongada de vagues a escoles i instituts que començarà dimarts vinent. Segons els mestres i professors, la paciència de la comunitat educativa s’ha esgotat. Els docents reclamen millores a l’ensenyament públic.

Delegats dels sindicats CGT, USTEC i Intersindical han entrat aquest dimecres a la seu dels Serveis Territorials del Departament d'Educació a la Catalunya Central, a la carretera de Vic de Manresa. Els representants sindicals s'han reunit amb la directora, Saray Gómez, per exposar-li de primera mà el malestar del col·lectiu i exigir respostes immediates a unes demandes que consideren de mínims per garantir la viabilitat del sistema educatiu.

Les demandes

Les demandes giren al voltant de cinc eixos: Menys burocràcia; un augment dels sous; més democràcia; menys ràtios i més recursos per dotar l'escola inclusiva de pressupost i personal especialitzat.

Aquest dimecres també hi ha hagut talls de carrers i carreteres a tota la comarca en una jornada que qualifiquen de preescalfament de cara a la setmana entrant. Hi ha hagut talls de trànsit davant de l’institut Lluís de Peguera, el de Cal Gravat i l’institut Pius Font i Quer. A Sant Fruitós, docents de l’institut Gerbert d’Aurillac han format un "6%" humà amb els seus cossos per denunciar l'incompliment de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) pel que fa a la inversió pública en educació. També hi ha hagut mobilitzacions als instituts de Súria i Santpedor, així com a l’escola Sant Pere de Monistrol de Montserrat o l’escola Valldaura de Manresa.

El missatge dels sindicats i les assemblees de docents és: "Avui hem avisat, el dia 12 aturarem el Bages i tot el país per una educació pública de qualitat».

