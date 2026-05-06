Un ferit en bolcar una excavadora al polígon de Bufalvent de Manresa
L'home estava carregant la màquina a un camió plataforma
Manresa
Un home de 43 anys, veí de Sant Fruitós, va resultar ferit mentre carregava una excavadora a un camió plataforma al polígon de Bufalvent de Manresa. El succés va tenir lloc aquest dimarts a 3/4 de 4 de la tarda, al carrer Ramon Farguell.
El conductor estava carregant la màquina quan va bolcar, resultant ferit en el procés. El Sistema d'Emergència Mèdiques (SEM) el va traslladar a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
En tombar-se la màquina, que es tractava d'una LIEBHERR model NH 30, va causar destrosses en l'entorn: va arrencar uns cables de servei i va enfonsar una tanca perimetral.
