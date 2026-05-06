La façana de l’Ajuntament de Manresa s’il·luminarà de blau amb motiu del Dia d’Europa
L’acció es durà a terme aquest divendres i dissabte, de les 9 a 2/4 d’11 del vespre
Regió7
La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de blau aquest divendres i aquest dissabte al vespre per celebrar el Dia d'Europa.
La festivitat vol simbolitzar la pau, la solidaritat i la cooperació entre els pobles d'Europa, i, segons l’Ajuntament, convida a reafirmar compromís amb els valors democràtics, socials i humans que constitueixen el projecte europeu.
Amb aquesta acció, Manresa se suma a les celebracions que tenen lloc arreu d'Europa, organitzades per parlaments, ajuntaments, institucions europees i entitats europeistes.
Aquest any, la commemoració té una rellevància especial, ja que es compleixen 40 anys de la incorporació d’Espanya -i de Catalunya- a la Unió Europea.
Segons l’opinió de l’Ajuntament de Manresa, ser part d'aquesta unió ha permès a Catalunya avançar en cohesió social, desenvolupament econòmic, innovació i sostenibilitat, i alhora ha enfortit la defensa dels drets i llibertats, així com la diversitat territorial i la proximitat de les polítiques a la ciutadania.
El Dia d'Europa evoca el discurs del 9 de maig de 1950, pronunciat pel ministre d’Afers Exteriors de França, Robert Schuman, on advocava per un nou model de cooperació capaç de prevenir futures guerres. Schuman va subratllar que la unió dels països europeus no es produiria de cop ni mitjançant un únic pla, sinó a través de moltes accions concretes, dia rere dia i pas a pas.
Setanta-sis anys després d’aquell discurs que va posar les bases de l'actual Unió Europea, la cooperació, la solidaritat i els valors compartits continuen essent fonamentals per afrontar els desafiaments globals i garantir el benestar, la seguretat i la llibertat de la ciutadania europea, afirma el consistori manresà.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
- El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada