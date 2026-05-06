L’Ajuntament de Manresa té reserva a la Plana del Pont Nou per a futures necessitats esportives
Altima preveu obrir-hi un tanatori amb crematori signat per Batlle i Roig el 2028
L’Ajuntament de Manresa disposa de diverses parcel·les al nou polígon del Pont Nou II. N’hi ha qualificades de sòl industrial, com la que ha venut a Mémora, i també en té de zona verda i d’equipament. Pel que fa a les darreres, les qualificades d’equipament, l’alcalde Marc Aloy fa notar que «estem a la zona esportiva del Congost, on hi ha moltíssimes activitats esportives i és important que tinguem una reserva de sòl qualificat d’equipament per fer créixer, si és el cas, aquestes instal·lacions esportives».
Amb dades del mes passat, l’Ajuntament ha confirmat la titularitat per a l’establiment de noves activitats en tres finques de les vint que inclou el polígon. Es tracta de la parcel·la número 04, vinculada a l’empresa Elysius Europa SL (Àltima), amb 5.293,68 m2; la parcel·la número 05, on es preveu una ampliació de les instal·lacions de Serveis Funeraris de Barcelona SA (Mémora) que ja hi ha actualment al Pont Nou, amb 3.992,03 m2, i la número 13, de Chemipol SA, amb 15.026,68 m2, que és la tercera parcel·la mes gran (n’hi ha una de 24.326,45 m2 i una altra de 19.761,69 m2). De les que ja se sap qui les ocuparà, la parcel·la 05 era propietat de l’Ajuntament i la 04 i la 13 eren de titularitat privada.
El sector ja estava consolidat abans de l’inici de les obres d’urbanització, en concret, en dos punts: la parcel·la 06, ocupada per Serveis Funeraris de Barcelona SA (Mémora), que s’ampliaran amb la citada parcel·la 05, i la parcel·la 11, on desenvolupa la seva activitat Ferimet S.L. Aquestes dues empreses estan tocant als marges del nou polígon que s’està acabant d’urbanitzar.
Pel que fa a Àltima, fonts de l’empresa funerària han informat que ha posat en marxa un nou projecte a la comarca del Bages que implicarà comptar amb un nou tanatori-crematori a Manresa ubicat al polígon del Pont Nou. El projecte encara es troba en la fase de definició i tramitació, amb la qual cosa no es pot concretar el programa de l’edifici, però tindrà el disseny, la cura en els espais i la imatge dels edificis corporatius d’Àltima, i el durà a terme el prestigiós equip d’arquitectes Batlle i Roig. Compta a poder disposar del nou equipament al llarg del 2028.
Quant a les parcel·les de l’Ajuntament destinades a futurs usos esportius, Aloy remarca que «tot el sòl d’equipament de la zona esportiva del Congost majoritàriament està previst per donar resposta a les necessitats esportives». Posa com a exemple el cas del nou pavelló que es farà al costat de l’actual. «Per això era important tenir sòl de reserva. El dia que hàgim de fer una altra pista de voleibol o un altre camp de futbol o, si hagués estat el cas que havíem de fer un pavelló d’entrenament».
