‘L’Art de Viure’ de la fundació Ampans exposa les obres del primer Premi de pintura Paco Aguilera
A través de la mostra, es promou i es fa visible la creativitat artística de les persones amb discapacitat intel·lectual
Regió7
Manresa
L’exposició que recull les obres del primer Premi de pintura Paco Aguilera a 'L’Art de Viure' d’Ampans es va estrenar aquest dilluns. L’acte va comptar amb la participació dels artistes, dels professionals d’Ampans, de la gerent de la Fundació Villablanca, Cori Rodríguez, i del president d’Ampans, Lluís Sánchez.
A través de la mostra, es promou i es fa visible la creativitat artística de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual. L’entrada és lliure i l’exposició es podrà visitar fins al 4 de juny, de 9 del matí a 5 de la tarda, de dilluns a divendres (carrer Bernat de Cabrera, 10-14, de Manresa).
