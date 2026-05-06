Les obres al polígon del Pont Nou II de Manresa encaren la recta final
Aquest mes han d’acabar els treballs, però caldrà esperar a final d’any per completar-los en espera que Endesa tregui les torres elèctriques
El juny començarà l'actuació per finalitzar l’avinguda de l’Esport que, un cop enllestida, enllaçarà l'eix Transversal amb la plaça del Mil·lenari
Durant aquest mes de maig és previst que quedin enllestides les obres del polígon del Pont Nou II de Manresa, on ja fa setmanes que es pot transitar, tot i que encara queda feina per fer. Justament aquest dilluns han començat els darrers treballs de pavimentació, que s’han hagut d’anar reprogramant per culpa de la pluja. També s’estan fent els de la pintura horitzontal. Pel que fa a la senyalització vertical, el que hi ha ara són molts senyals de color groc (els provisionals d’obra) avisant dels talls que es duran a terme fins divendres, si és que no es torna a canviar la planificació a causa de la meteorologia.
Molts camions, cotxes, motos i també alguna bicicleta i alguna persona que va a caminar o a córrer cap a la zona del Suanya, que ara ho fan per unes voreres més amples on ja hi ha plantats els arbres, circulen pels nous vials urbanitzats on, tal com ha informat l’Ajuntament demanat per aquest diari, un cop enllestides les obres quedaran treballs pendents a les zones on hi ha torres elèctriques que Endesa ha de retirar. La previsió és que cap a finals d’any es podran completar les porcions de pavimentació afectades per les torres que restaran pendents.
Mentrestant, una vegada finalitzat el gros de la urbanització, la previsió del consistori és que el juny es pugui començar l’actuació per prolongar l’avinguda de l’Esport, que ara queda escapçada una mica abans de l’altura del pavelló del Nou Congost, paral·lela a la via del tren i que, un cop acabada, arribarà fins a la plaça del Mil·lenari des de l’eix Transversal. A la corba que hi ha davant de l’estadi de futbol, a la carretera de Sant Joan, hi anirà una nova rotonda de 48 metres de diàmetre exterior i 28 interior. La durada prevista d'aquestes obres és de 12 mesos.
Les obres d’urbanització dins del pla parcial de la Plana del Pont Nou tenen un pressupost de 20 milions d’euros que paguen l’Ajuntament i els altres propietaris de les parcel·les. Van començar el maig de fa dos anys. El tram pendent de l’avinguda de l’Esport, que ja no forma part del pla parcial i té un cost de 4,7 milions, el paga l’Ajuntament, juntament amb l’adequació d’alguns espais per aparcar.
Endreça del «final de ciutat»
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha remarcat que «és una aposta estratègica de ciutat per molts motius. El primer és que ens ofereix prop de 170.000 m2 de parcel·les industrials». Ha recordat que Manresa no en generava «feia més de vint anys». També ha posat l’accent en el fet que es dota la ciutat d’una nova porta d’entrada. «Fins ara, aquest accés era absolutament deficitari. Era el camí de Rajadell, que amb prou feines arribava als cinc metres d’amplada». Un accés «directe al nou Polígon del Pont Nou II, però també al del Pont Nou I, que ja és un polígon important amb empreses importants que, fins ara, no tenien bon accés». Igualment, «tindrem uns accessos dignes a la zona esportiva del Congost, que ens permetran habilitar aparcaments. És com un final de ciutat que s’endreça».
Deixant de banda les millores pel que fa a la mobilitat, per a Aloy també cal destacar que «és una urbanització que té en compte uns bons espais per als vianants, uns bons carrils bici, i que és un punt de connexió amb l’Anella Verda». Posa l’accent en la presència d’arbrat -inclou 2.550 exemplars de catorze espècies diferents- i en el sistema previst per a l’aprofitament de les aigües pluvials. «Per allà baixen torrents de la zona del Collbaix i hi ha tot un seguit de basses que ens permetran fer retenció d’aquesta aigua». És el cas de la bassa que hi ha al costat dels gabions (murs de contenció fets amb pedres engabiades) que queden a la banda dreta del nou vial de sortida cap al sector del Camí de Rajadell, la Torre Lluvià, Collbaix i el Camí de Castellfollit i del Suanya. «El dia que hi hagi una tempesta, totes les zones verdes de la nova urbanització tenen mecanismes per retenir aquesta aigua perquè no se’n vagi tota al riu sinó que es generin basses que permetran que creixi i regar la vegetació. La mitjana de l’avinguda de l’Esport també té una canalització que igualment permetrà regar la vegetació».
