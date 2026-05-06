Manresa analitzarà què passa a Iran amb reconeguts experts

Dimarts se celebrarà una xerrada al Casino amb l’analista catalano-iraniana Anahita Nassi Mónaco, i el politòleg Jordi Armadans

Carrer de Teheran amb una imatge del'Aiatol·là Khamenei / ABEDIN TAHERKENAREH/EFE

Regió7

Manresa

Què passa a l’Iran? Quina és la situació actual? Són preguntes a les quals s’intentarà donar resposta a la xerrada ‘La lluita per la dignitat humana a l’Iran, entre la repressió i la guerra’. Es durà a terme dimarts vinent, 12 de maig, a les 7 de la tarda a la biblioteca del Casino.

L’acte és organitzat per la regidoria de Cooperació de l’Ajuntament de Manresa. Comptarà amb la participació de la politòloga catalano-iraniana d'Anahita Nassir Mónaco; i el politòleg i periodista Jordi Armadans Gil. Profunditzaran en la complexa situació de l'Iran i l'esperit resilient de la seva societat.

En aquesta xerrada, Nassir Mónaco, analista sobre la realitat iraniana, i Armadans Gil, expert en conflictes i pau, exploraran la situació actual de l'Iran, centrant-se en el seu entorn geoestratègic, la cultura i la lluita pels drets humans, la igualtat i la llibertat. Els assistents podran participar en un intercanvi d'idees sobre el futur del país i la seva rica herència cultural.

Clourà l’acte una destacada figura de la música tradicional iraniana, Aram Alipour. Alipour. Amb una llarga trajectòria internacional i una influència cultural notable, ha estat una pionera en portar la música tradicional iraniana als escenaris internacionals i en desafiar les restriccions culturals.

Per la seva part Anahita Nassir Mónaco aporta una àmplia experiència acadèmica, amb un màster en Relacions Internacionals i una carrera dedicada a l'anàlisi de l'Iran i el paper de la dona en la lluita pels drets humans. De la mateixa manera, Jordi Armadans Gil oferirà la seva perspectiva com a analista i formador en temes de pau i seguretat, amb una llarga trajectòria a favor de la cultura de pau i els drets humans a nivell global.

