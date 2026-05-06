Manresa referma el seu compromís contra la LGTBI-fòbia
Durant tot el maig se celebraran activitats amb el lema ‘+Manresa + Diversa Stop LGTBI-Fòbia!’
Regió7
Manresa commemorarà el Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia d’enguany amb un programa d’actes transversal que té com a eix central la defensa de la igualtat i la visibilitat del col·lectiu. Les activitats començaran aquest divendres i s’allargaran fins al dia 22 de maig, quan se celebrarà una matinal sobre diversitat sexual i de gènere.
L’acte institucional se celebrarà el dissabte 16 de maig al claustre del Museu del Barroc de Catalunya amb un concert de Júlia Cruz.
L’acte començarà a 2/4 de 8 del vespre i estarà encapçalat per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, acompanyat de la regidora de Feminismes i LGTBI, Isabel Sánchez Pulido. Després del parlament per commemorar el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, es donarà pas al concert de la cantautora, que amb la guitarrista Irene Garcés, oferiran un concert amb cançons pròpies i algunes versions. El repertori s’emmarcarà en les dissidències pel que fa a l’orientació del desig i explorarà vivències, desitjos i contradiccions des d’una mirada transfeminista.
Amb la celebració de l’acte institucional, es complirà l’acord del ple municipal del 20 d’abril de 2017, que va establir per unanimitat la celebració d’un acte institucional anual per visibilitzar les polítiques d’igualtat i LGTBI+. També per visibilitzar aquest compromís, el divendres 15 de maig a les 9 del matí, es penjarà la bandera irisada al balcó de l'Ajuntament.
Nit de festa i activitats per a la ciutadania
Del programa d’actes també destaca Nit de Festa, que se celebrarà aquest dissabte al pati del Casino, amb les actuacions del grup FADES i les sessions de PD Km1flats, PD Pepo i PD Stalper. La festa, amb entrada gratuïta, començarà a les 10 del vespre i s’allargarà fins a 2/4 de 2 de la nit.
El divendres 22 de maig se celebrarà una matinal formativa sobre ‘Diversitat sexual i de gènere, asil i refugi: context actual i serveis específics’ a l’Espai de la Plana de l’Om i, a la tarda, es farà el taller de l'Espai Iris a l’Oficina Jove del Bages.
Prèviament, aquest divendres a les 6 de la tarda, la Biblioteca del Casino acollirà l’Hora del conte per a infants a partir de 3 anys amb la història ‘El cavaller sense nom i altres contes’, a càrrec de Sara Genovart Jané.
Amb aquesta programació, Manresa recorda que la lluita contra l’LGTBI-fòbia és un compromís col·lectiu i institucional ferm que implica tota la ciutat, segons l'Ajuntament.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
- El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada