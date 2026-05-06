La Policia Nacional ha expulsat de l'Estat a tres delinqüents multireincidents de Manresa, un d'ells amb més de 25 antecedents per robatori
L'any passat es van expulsar 27 delinqüents multireincidents de la capital del Bages
La Policia Nacional ha expulsat de l'Estat a 3 delinqüents multireincidents de Manresa fins al mes d'abril d'aquest 2026. Aquests 3 es troben entre el centenar que s'han expulsat a tot Catalunya en el mateix període de temps, tal com va publicar Regió7.
El darrer dels viatges d'expulsió va ser la setmana passada, i hi viatjaven 21 delinqüents multireincidents de tot Catalunya, un dels quals de Manresa. Es tracta d'un home que tenia més de 25 antecedents per robatori amb violència, violació de domicili i robatoris amb força.
L'any passat es van expulsar 27 persones de Manresa que acumulaven antecedents policials per diversos delictes en el context de les 441 devolucions de criminals habituals que es va fer a tot Catalunya. En canvi, el 2024 van ser 25 expulsats, el que dona una lleugera tendència a l'alça.
La Comissaria de Manresa del cos Nacional de Policia va col·laborar activament amb Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Manresa per detectar quins delinqüents són susceptibles de ser expulsats. Per això són molt útils, per exemple, els dispositius del Pla Kampai.
La Policia Nacional ha realitzat aquestes 21 expulsions en aplicació de la llei d'estrangeria a través de la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres. Per dur a terme aquestes repatriacions va ser necessari un treball previ per obtenir els corresponents decrets d’expulsió de la Subdelegació del Govern o una ordre d’expulsió de l'Autoritat Judicial.
Els funcionaris actuants van haver de sol·licitar l'autorització de tots els jutjats en els quals aquestes persones tenien causes pendents. Així mateix, va ser necessària la realització de gestions per obtenir la documentació d’aquestes persones a través dels seus respectius consolats. Algunes d’aquestes persones estaven ingressades al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona mentre es resolia el procediment, mentre que altres van ser detingudes expressament per poder dur a terme la sortida del territori nacional. En algun altre cas ja es trobaven complint condemna, amb una ordre judicial d'expulsió. La Policia Nacional ha destacat la col·laboració amb el cos dels Mossos, que va ajudar a localitzar alguns d’aquests ciutadans estrangers, per fer efectiva la seva expulsió en menys de 72 hores.
Finalment, un cop obtingudes les autoritzacions judicials i la documentació personal, es va establir un dispositiu de trasllat dels detinguts fins a Madrid, on la Unitat Central de Repatriacions de la Comissaria General d'Estrangeria es va fer càrrec dels arrestats. El vol, noliejat expressament per a l'ocasió, ha traslladat els detinguts a Colòmbia i el Perú.
