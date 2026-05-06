UManresa demana voluntaris per al Simulacre d'Incident amb Múltiples Víctimes que farà el 30 de maig

Les persones que hi participin hauran d'estar disponibles des de 2/4 de 9 del matí fins a la 1 del migdia, aproximadament, i cal que s'inscriguin

Una voluntària en el simulacre que es va fer fa dos anys al Palau Firal de Manresa / Arxiu/UManresa

Manresa

L'Escola de Postgrau en Salut d'UManresa farà el pròxim dissabte, 30 de maig, el Simulacre d'Incident amb Múltiples Víctimes que té per objectiu posar a prova els coneixements adquirits per l'alumnat del Màster en Emergències Extrahospitalàries i del Curs d'Incidents de Múltiples Afectats i Catàstrofes. 

Per a un correcte funcionament del simulacre és necessari comptar amb un nombre determinat de persones que facin el paper de víctimes. Per això, l'Escola de Postgrau ofereix la possibilitat de participar en aquesta activitat a totes les persones que hi vulguin col·laborar.

El voluntariat haurà d'estar disponible des de les 8.30 h fins a les 13 h, aproximadament. L'Escola de Postgrau es posarà en contacte amb tothom que s'hagi inscrit per concretar el punt de trobada, l’horari, i altres aspectes relatius al paper de víctima. 

Les persones interessades s'han d'inscriure en aquest enllaç.

