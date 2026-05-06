UManresa demana voluntaris per al Simulacre d'Incident amb Múltiples Víctimes que farà el 30 de maig
Les persones que hi participin hauran d'estar disponibles des de 2/4 de 9 del matí fins a la 1 del migdia, aproximadament, i cal que s'inscriguin
Regió7
L'Escola de Postgrau en Salut d'UManresa farà el pròxim dissabte, 30 de maig, el Simulacre d'Incident amb Múltiples Víctimes que té per objectiu posar a prova els coneixements adquirits per l'alumnat del Màster en Emergències Extrahospitalàries i del Curs d'Incidents de Múltiples Afectats i Catàstrofes.
Per a un correcte funcionament del simulacre és necessari comptar amb un nombre determinat de persones que facin el paper de víctimes. Per això, l'Escola de Postgrau ofereix la possibilitat de participar en aquesta activitat a totes les persones que hi vulguin col·laborar.
El voluntariat haurà d'estar disponible des de les 8.30 h fins a les 13 h, aproximadament. L'Escola de Postgrau es posarà en contacte amb tothom que s'hagi inscrit per concretar el punt de trobada, l’horari, i altres aspectes relatius al paper de víctima.
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquest enllaç.
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
- El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada