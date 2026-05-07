De casa enderrocada a solar per llençar escombraries a Manresa
L'enderroc del número 27 del carrer de Santa Llúcia deixa obert un solar que es comença a omplir de brossa
L'enderroc de l'edifici del número 27 del carrer de Santa Llúcia de Manresa, que va patir un incendi a principis del mes de febrer, ja fa dies que està enllestit. Per davant, l'accés a l'espai on hi havia la casa manté una lleugera protecció amb el que resta de la façana, però per darrere el solar només queda protegit per una simple tanca metàl·lica que, a més a més, es pot treure i posar fàcilment, un cop retirada la ràfia que tapava la visió i poca cosa més.
Això permet que s'hi pugui accedir i també llençar escombraries. Uns matalassos i bosses de brossa són les primeres mostres d'aquesta deixadesa.
La casa va ser enderrocada després d'un incendi el 8 de febrer passat, i ben aviat ja es va veure que l'estructura estava massa danyada per a poder mantenir l'edifici en peus. Això va afectar també els edificis veïns, que han patit diferent sort. Mentre els habitants del número 29 ja van poder entrar a finals de febrer, en el bloc del número 25 els arquitectes encara no ho van veure clar i van ordenar unes obres de consolidació que van començar a mitjans del mes passat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Dario Borhani, enginyer aeroespacial: 'Amb els avions passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però realment quants accidents hi ha?
- La droga més popular a Europa s'estén per la Catalunya central sense entrebancs
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»