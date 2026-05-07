Creu Roja al Bages inaugura a Manresa l'exposició “Dones davant la guerra"

L'obertura de la mostra es farà aquest divendres 8 de maig a les 11 del matí, al Centre Cívic Selves i Carner, on es podrà visitar fins al 15 de maig en horari de tarda

L'acte forma part de la celebració del Dia Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja

L'exposició de Creu Roja amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament / CRB

Regió7/G.C.

Manresa

Coincidint amb el Dia Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, aquest divendres 8 de maig Creu Roja al Bages celebrarà una jornada especial de sensibilització i de reflexió a Manresa que inclourà la presentació d'una exposició i la projecció d’un curtmetratge per continuar donant veu a les experiències de les dones en contextos de guerra. L'acte tindrà lloc a les 11 del matí al Centre Cívic Selves i Carner (c. Bernat Oller, 14), al barri de Saldes-Plaça Catalunya de Manresa.

Lexposició Dones davant la guerra durarà fins al 15 de maig i es podrà visitar de dilluns a divendres, de les 4 de la tarda a les 9 del vespre. És una exposició de Creu Roja amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i dona veu a històries de resistència i de reconstrucció de dones de Palestina, el Sàhara, Colòmbia, Kosovo, Bòsnia i Ucraïna. Les dones i les nenes en contextos de conflicte armat són especialment vulnerables per raó de gènere, i aquesta exposició vol visibilitzar-ne la realitat i la capacitat de superació.

Creu Roja al Bages convida tothom a assistir-hi. L'exposició és oberta a tothom amb entrada lliure.

