Jéssica Albiach exigirà a la Generalitat la partida per a la residència de la Font de Manresa i els familiars hi reclamen «una inspecció urgent»
La presidenta de Comuns al Parlament s’ha reunit aquest dijous amb quinze afectats i ha anunciat que demanarà al Govern que la inversió acordada per millorar l’equipament es faci amb o sense pressupostos
Una desena de famílies han fer arribar una denúncia de les mancances del centre al Departament de Drets Socials i també tenen previst enviar-la a la síndica de greuges
La queixa que van fer a través de Regió7 famílies de la residència de la Font dels Capellans de Manresa pel mal estat en què es troba i pels defectes en la gestió ha fet efecte. Aquest dijous una quinzena de familiars d’avis residents s’han reunit al local de l’associació de veïns de la Font amb la diputada i presidenta de Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, per tractar el tema. Albiach s'ha compromès a exigir al Govern que la partida pactada per fer millores a la residència vagi endavant amb pressupostos o sense.
Els ha fet costat la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran, representada per Josep Ramon Mora. Tal com ha confirmat a aquest diari el portaveu de les famílies, Joan Ramon Massana, n’hi ha una desena que han denunciat la situació al Departament de Drets Socials i també portaran el tema a la síndica de greuges. En la denúncia a la Generalitat demanen «una inspecció urgent» a la residència.
Laura Massana, coordinadora dels Comuns a Manresa, ha recordat que van acordar amb el Govern de la Generalitat que es destinaria una partida dels pressupostos per fer millores a la residència, la mateixa que Albiach exigirà al Parlament que es tiri endavant ni que no hi hagi pressupostos. D’altra banda, Massana ha esmentat la moció que va presentar a l’Ajuntament la plataforma de gent gran per tal de fer un informe de la situació real de la residència, que encara no s’ha fet i que els Comuns reclamen a l’Ajuntament que dugui a terme. En aquest sentit, ha explicat que la plataforma de gent gran i l’associació de veïns tenen previst demanar una reunió amb el govern municipal per tractar aquest tema, i també amb el Departament de Drets Socials, que és el responsable de l'equipament. Per a Massana, «seria més interessant fer una auditoria perquè et compromet, però si és un informe i s’activa i entre tots es pot tirar endavant, aquesta és la idea».
Sense manteniment 40 anys
Ha destacat que la de la Font «és l’única residència pública que tenim a la ciutat», «que Manresa som una ciutat envellida demogràficament» i que «hem tingut avenços com la residència que es construirà al Xup, però hem d’arreglar també el que tenim malament». Ha admès que «arreglar coses on durant 40 anys no s’hi ha fet manteniment no serà fàcil».
Seguint la línia del que ha dit Massana, Albiach ha posat l’accent en el «repte» que suposa que cada vegada hi hagi més gent gran, sobretot pel que fa «a decidir quin és el model d’atenció a la gent gran» que volen impulsar el país en general i la Generalitat en particular. Ha reclamat que «el govern de la ciutat faci de manera urgent» l'auditoria de la residència «per conèixer bé quines són les mancances, perquè els familiars ens estan parlant de mancances arquitectòniques i de gestió». Ha citat els problemes de degoters i humitats, «el brot de sarna que no es va comunicar a les famílies, l’existència de paneroles i de manca d’higiene, de portes que queden obertes quan tenim persones amb demència que poden estar en perill». Pel que fa a la gestió, ha retret que hi hagi «una única infermera per a 50 i escaig llargs usuaris de la residència».
«Ha de ser una prioritat»
Ha esmentat la «partida important» fruit de l’acord de pressupostos amb la Generalitat per fer millores a la residència manresana. «Ara mateix no tenim pressupostos i no sabem si en tindrem. Per això voldria deixar ben clar davant del govern de la Generalitat que exigirem que les millores que necessita la residència de la Font dels Capellans es facin amb pressupostos o sense. Ha de ser una prioritat i és on nosaltres donarem batalla».
La denúncia de les famílies
En la denúncia que les famílies han fet arribar al Departament de Drets Socials de la Generalitat, hi fan notar que «s’han detectat de manera reiterada deficiències que podrien constituir incompliments greus dels estàndards exigibles».
Citen: insuficiència de personal i manca de qualificació adequada amb afectació directa a la qualitat assistencial; atenció despersonalitzada i mecanitzada als residents; estat general d’apatia i possible manca d’estimulació adequada; deficiències en el mantenient de les instal·lacions (degoters persistents sense resolució), nivell de neteja insuficient en determinades àrees del centre; manca de coordinació interna i deficiències en la comunicació amb les famílies; possible ocultació o manca de comunicació d’un brot de sarna durant el període nadalenc amb el consegüent risc per a la salut i vulneració del dret a la informació; problemes en la gestió de la roba dels residents (pèrdues i manca d’identificació); deficiències en la gestió de la medicació, que requereix un major control i supervisió; presència de personal amb manca d’experiència i formació continuada insuficient, i deficiències generals en el manteniment i organització del servei.
Per tot plegat, reclamen una inspecció urgent del centre residencial la Font, que es verifiqui el compliment de la normativa vigent en matèria de serveis socials i qualitat assistencial, que, si s’escau, s’adoptin les mesures correctores o sancionadores que corresponguin; que es garanteixi la protecció dels drets de les persones residents i que s’informi el denunciant de les actuacions i resolucions que es derivin de l’escrit.
