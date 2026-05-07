L’Assemblea de centres del Bages convoca una Marxa per l'Educació de bicis i cotxes de Manresa a Barcelona
La convocatòria és el dimarts 12 de maig i vol ser una acció cívica, popular i massiva que recorrerà els 60 quilòmetres entre el la capital del Bages i la catalana
Regió7
L’Assemblea de centres del Bages ha anunciat oficialment la convocatòria d’una Marxa per l’educació pública que tindrà lloc el dimarts 12 de maig, coincidint amb la jornada de vaga educativa a tot Catalunya. La mobilització pretén canalitzar el malestar del sector i portar les reivindicacions de la comarca directament a la gran manifestació convocada pels sindicats educatius a Barcelona.
La trobada està fixada a les 7:00 h del matí davant dels Serveis Territorials de Manresa. Des d’aquest punt, s’iniciarà un desplaçament col·lectiu cap a la manifestació unitària de Barcelona. Per tal de facilitar la participació i garantir que la marxa sigui un èxit, l’organització recorda que s’hi podrà participar en diversos mitjans de transport: bicicleta, patinet, cotxe o moto.
"Menyspreu" institucional
Davant el que consideren un "menyspreu" continuat per part del Departament d'Educació i del PSC cap als docents, l'assemblea manifesta la seva voluntat de seguir augmentant la pressió social i sindical. "L'educació pública és el futur d'aquest país i dels seus treballadors, i no permetrem que es continuï degradant", afirmen. Així mateix, fan una crida directa al Govern a seure i seguir negociant. Els docents del Bages consideren que l'acord assolit recentment amb els sindicats CCOO i UGT és del tot insuficient i que no millora la situació crítica que viu actualment el sistema educatiu públic.
Eixos de la reivindicació
La marxa d’aquest 12 de maig posarà sobre la taula cincs punts clau imprescindibles per revertir la situació actual:
-Més democràcia: Per recuperar el poder de decisió dels claustres dins dels centres educatius
-Menys ràtios: Una mesura indispensable per millorar la qualitat de l’ensenyament i l’atenció personalitzada a l’alumne.
-Més recursos: Per atendre de manera real i efectiva la diversitat creixent a les aules.
-Més sous: Per recuperar el poder adquisitiu perdut pel professorat durant la darrera dècada de retallades.
-Menys burocràcia: Per alliberar els docents de tasques administratives supèrflues i permetre que es basin en la tasca pedagògica.
L'Assemblea de centres del Bages convida tota la comunitat educativa i a la ciutadania en general a sumar-se a aquesta jornada de lluita per defensar un pilar fonamental de la societat.
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Dario Borhani, enginyer aeroespacial: 'Amb els avions passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però realment quants accidents hi ha?
- La droga més popular a Europa s'estén per la Catalunya central sense entrebancs
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»