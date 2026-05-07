Manresa es prepara per viure una nova Fira de l’Ascensió
Se celebrarà els dies 15, 16 i 17 de maig, amb activitats de tot tipus al centre de la ciutat
Regió7
Dinamitzar el comerç local i al mateix temps omplir el centre de la ciutat d’activitats per a tots els públics és el propòsit de la Fira de l’Ascensió de Manresa, que ja es posa a punt. Se celebrarà els dies 15, 16 i 17 d'aquest maig.
Durant tot el cap de setmana, el centre de Manresa es convertirà en l’eix principal de la fira amb la trobada d’artesans, comerciants i espais recreatius, així com amb les tradicionals botigues al carrer i diferents propostes de promoció comercial.
La fira també comptarà amb una exposició i venda de vehicles, una campanya comercial amb sortejos i premis als establiments associats a la UBIC Manresa Comerç, i una variada oferta gastronòmica amb el Tast d’Ascensió, que reunirà diversos bars i restaurants de la ciutat.
Programació cultural i familiar
La programació cultural i familiar inclourà: actuacions itinerants de música, espectacles de màgia, activitats juvenils, exhibicions de dansa, sardanes i cercaviles de gegants, convertint la ciutat en un gran espai d’animació al carrer. També hi haurà una mostra d’activitats extraescolars amb la participació de centres educatius, esportius i culturals de Manresa.
Amb aquesta nova edició, la Fira de l’Ascensió reafirma la seva aposta per potenciar el comerç de proximitat, la cultura popular i la participació ciutadana, consolidant-se com una de les cites destacades del calendari festiu i comercial de la ciutat de Manresa.
Programa d'actes
El programa d’actes començarà el dijous 14 de maig amb un concert del grup Arlet a El Cau de l’Ateneu. Es tracta d’una vetllada pensada per associats i clients de l’UBIC. L’entrada és amb invitació. El divendres dia 15 a la tarda hi haurà un taller de monopatins a Sant Domènec, i es durà a terme una ruta gastronòmica de tapes a establiments del Passeig i rodalies.
El dissabte a 2/4 de 12 el Màgic Pol actuarà a la plaça Neus Català. Durant tot el dia hi haurà una mostra d’activitats extraescolars entorn de la mateixa plaça. A 2/4 de 6 de la tarda, sardanes a Sant Domènec i a partir de les 6, actuació itinerant dels tabalers de Xàldiga.
Diumenge la fira s’estrenarà al matí amb una cercavila de gegants. Al matí, al pati del Kursaal, es podran veure exhibicions de ball a càrrec de Swing Escola, i Sant Domènec acollirà, a les 11, la IV Roda d’Esbarts Catalonia cossos de Dansa.
Totes aquestes activitats es complementaran amb la trobada d’artesans i comerciants al Passeig, l’exposició i venda de cotxes a la plaça de les Oques, i les botigues al carrer.
