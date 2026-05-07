La nova caravana per ajudar Ucraïna de sor Lucía que beneirà el papa Lleó XIV necessita un cop de mà
La previsió és portar 30 vehicles fins a Odessa i que la benedicció del Sant Pare es faci a la Sagrada Família com en l'anterior ocasió
La monja fa arribar el seu agraïment al pontífex per "haver escollit la fundació per donar visibilitat al conflicte i a la urgència de la pau"
Tal com ja va informar Regió7, el papa Lleó XIV beneirà el nou corredor humanitari —la Caravana de la Bondat— que ha organitzat la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa el pròxim dimecres 10 de juny, que possiblement tindrà lloc a la Sagrada Família de Barcelona, on ja es va fer la sortida de la primera Caravana de la Bondat. Tal com destaca sor Lucía Caram, directora de la fundació, "serà un moment de gran visibilitat internacional i, sobretot, una oportunitat per tornar a posar el focus en la situació d’Ucraïna i en la necessitat d’ajuda urgent".
El nou corredor té per objectiu portar ajuda directa a les zones més afectades per la guerra. La previsió és reunir 30 vehicles i transportar-los directament a Odessa amb conductors voluntaris.
Fa falta el següent:
- Ambulàncies (cost aproximat: 20.000 euros cadascuna)
- Pick-ups i vehicles de rescat
- Generadors
- Desfibril·ladors
- Làmpades frontals quirúrgiques
- Benes hemostàtiques (Celox, QuikClot)
- Sistemes VAC (teràpia de pressió negativa)
- Bolquers per a adults
- Material sanitari (especialment per a punts d’estabilització i hospitals de campanya)
Sor Lucía recorda que "aquest projecte és possible gràcies a la suma de moltes persones" i demana que "compartiu aquesta informació perquè tothom qui vulgui sumar-se a aquesta caravana, aportant ajuda econòmica o en espècie, ho pugui fer. Això serà una ajuda concreta per al poble ucraïnès i, alhora, un recordatori al món que la pau és el que més ens importa".
Fa arribar el seu agraïment al Sant Pare per "haver escollit la fundació per donar visibilitat a aquest conflicte i a la urgència de la pau".
