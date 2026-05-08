Dos detinguts per un intent de robatori amb violència a la baixada dels Drets de Manresa
Els detinguts són dos homes de 31 i 33 anys, però la investigació segueix oberta i no es descarten noves detencions
Manresa
Dos homes de 31 i 33 anys han estat detinguts aquesta passada nit a Manresa com a presumptes autors d'un delicte de temptativa de robatori amb violència. Els fets han passat a les 3 de la matinada a la baixada dels Drets, quan els agents han estat avisats que una persona havia patit un robatori i presentava ferides lleus.
4 dotacions dels Mossos d'Esquadra s'han personat al lloc i han detingut als dos individus. A hores d'ara ha transcendit molt poca informació dels fets, perquè els agents encara mantenen les investigacions obertes, i no es descarten noves detencions.
