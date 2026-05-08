Amics del Senegal del Bages organitza una festa cultural a Manresa que inclourà un combat de lluita senegalesa
Tindrà lloc el dissabte 23 de maig a la plaça de Sant Domènec, a partir de les 4 de la tarda i fins a les 11 de la nit
Amics del Senegal del Bages aplegarà el dissabte 23 de maig la comunitat senegalesa en una festa cultural que tindrà lloc a la plaça de Sant Domènec de Manresa i que, entre altres, inclourà un combat de lluita tradicional senegalesa.
Les activitats començaran a les 4 de la tarda amb la preparació i la recepció dels convidats. De les 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre hi haurà combat de lluita tradicional senegalesa. A les 8 del vespre "goumbe nacional" i a les 11 de la nit, agraïments i final de la festa, que l'entitat organitza amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa.
Subscriu-te per seguir llegint
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos