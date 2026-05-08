Amics del Senegal del Bages organitza una festa cultural a Manresa que inclourà un combat de lluita senegalesa

Tindrà lloc el dissabte 23 de maig a la plaça de Sant Domènec, a partir de les 4 de la tarda i fins a les 11 de la nit

Combat de lluita tradicional senegalesa / Arxiu/Pierre-Yves Beaudouin

Gemma Camps

Manresa

Amics del Senegal del Bages aplegarà el dissabte 23 de maig la comunitat senegalesa en una festa cultural que tindrà lloc a la plaça de Sant Domènec de Manresa i que, entre altres, inclourà un combat de lluita tradicional senegalesa.

Les activitats començaran a les 4 de la tarda amb la preparació i la recepció dels convidats. De les 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre hi haurà combat de lluita tradicional senegalesa. A les 8 del vespre "goumbe nacional" i a les 11 de la nit, agraïments i final de la festa, que l'entitat organitza amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa.

