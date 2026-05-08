El barri del Passeig i Rodalies de Manresa protagonitzarà el dimecres 13 de maig el pròxim "Alcalde als Barris"
L’alcalde Marc Aloy i el regidor d’Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, visitaran equipaments i comerços
A partir de 2/4 de 6 de la tarda es farà un acte al Casal Cívic i Comunitari El Castell per escoltar el veïnat
El barri del Passeig i Rodalies de Manresa serà la pròxima parada de la iniciativa l’Alcalde als Barris, en el marc de la qual, l’alcalde, Marc Aloy Guàrdia, acompanyat del regidor d’Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto Orozco, dedica tota la jornada a un barri de la ciutat. Tindrà lloc el dimecres 13 de maig. L’estada al barri començarà a primera hora del matí i acabarà a la tarda, després d’una trobada oberta amb els veïns i veïnes, a 2/4 de 6 de la tarda, al Casal Cívic i Comunitari El Castell. Abans, durant tota la jornada, hauran visitat escoles, comerços, equipaments, entitats i veïns i veïnes del barri.
La primera visita serà a l’Institut Lluís de Peguera per, posteriorment, visitar l’últim nadó empadronat del barri, el Casal Social del Sord i les botigues del Passeig de Pere III. A la tarda, aniran a l’Escola La Renaixença i al Casal Cívic i Comunitari El Castell (carrer Circumval·lació, 60), on a partir de 2/4 de 6 de la tarda, s’hi farà l’acte obert al veïnat, en el qual també assistirà la regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Mariana Romero Salguero.
L’Alcalde als Barris és una iniciativa que permet un contacte més directe del màxim representant municipal amb la ciutadania per conèixer la seva realitat de primera mà i de millora provinents de les persones del barri.
Aquesta serà la quinzena jornada que l’alcalde Marc Aloy dedica un barri de la ciutat. D'ençà que es va posar en marxa aquesta iniciativa, el febrer del 2024, ha estat als barris de la Font dels Capellans, la Carretera Santpedor, el Xup, la Plaça Catalunya, la Balconada, el Poble Nou, Valldaura, Els Comtals, la Sagrada Família, el Barri Antic, Mion-Puigberenguer, les Escodines, Cal Gravat i el barri Cots-Guix-Pujada Roja.
