Més de la meitat dels 23 residents que ara acaben la formació a Althaia treballaran a Manresa
La docència esdevé clau per captar i retenir professionals al territori
Jordi Morros /Regió7
Més de la meitat dels 23 residents que aquest 2026 finalitzen la seva etapa de formació sanitària especialitzada a Althaia, continuaran vinculats a la fundació manresana. És significatiu tenint l’actual context de manca de metges especialistes, fet que s’agreuja especialment fora de l’àrea metropolitana.
Recentment, Althaia ha celebrat l’acte de comiat dels esmentats residents que s’han format a Manresa. Segons la fundació, ha estat un acte emotiu per reconèixer l’esforç, la dedicació i el compromís dels professionals durant els anys de residència, així com per posar de manifest la importància de la docència i l’aposta d’Althaia per impulsar-la.
Del total de residents, 14 són d’especialitats pròpies d’Althaia. En concret, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Medicina Interna, Al·lergologia, Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, Pediatria, Psiquiatria, Psicologia clínica, Anestesiologia i Reanimació, Infermeria d’Obstetrícia i Ginecologia i Infermeria de Salut Mental.
La resta de residents són metges i infermeres de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de la Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut (ICS) i que han tingut Althaia com a hospital de referència durant el seu període formatiu.
Les intervencions dels residents
Un dels moments més destacats de l’acte ha estat el torn d’intervencions dels residents, que han compartit amb l’auditori l’experiència adquirida, tant des del vessant professional com personal, al llarg de la seva formació especialitzada a Manresa.
Entre els aspectes que han destacat hi ha el compromís d’Althaia amb la formació, la recerca i la docència, ja que la institució compta amb ajuts específics adreçats a residents per fer recerca i la tesi doctoral.
Transformació i IA
La sessió ha tingut la participació de Genís Roca Verard, consultor i professor universitari especialitzat en processos de transformació empresarial, desenvolupament de negoci i cultura digital, i president de la Fundació Accent Obert.
Roca ha pronunciat la conferència “Societat i tecnologia. Què està passant i cap on anem”, en què ha reflexionat sobre els grans canvis socials i tecnològics actuals i el seu impacte en les organitzacions i en els professionals.
Ha posat el focus en la transformació digital, i com aquesta cada 20 anys fa un salt endavant. Actualment, el gran repte és la IA. Ha instat les noves generacions de professionals a treballar per convertir-la en una eina de progrés, animant-los a explorar però sempre amb prudència per tal de minimitzar-ne els riscos i maximitzar-ne els beneficis.
A l’inici de l’acte, Ramon Santisteve Prat, cap d’estudis de Formació Sanitària Especialitzada, ha destacat la importància d’aquesta etapa formativa, clau per garantir una atenció sanitària de qualitat i per preparar professionals altament qualificats per als reptes futurs del sistema de salut.
També ha destacat el creixement progressiu de noves especialitats que formen residents. Actualment, ja són 28 places de 19 especialitats diferents, amb un creixement anual constant. Les novetats d’aquest curs són que la institució podrà formar per primera vegada especialistes en Farmàcia Hospitalària així com de Psiquiatria Infantil i de l’Adolescència.
Docència i recerca, claus
En la cloenda, Manel Jovells Cases, director general d’Althaia, ha assegurat que la docència i la recerca són aspectes essencials de la missió de la institució juntament amb l’assistència. Un reflex d’això és el creixement constant d’especialistes en formació així com l’aposta per l’Edifici del Coneixement, que ha de donar un impuls en la docència i la recerca a Althaia i al territori.
Althaia ha obsequiat els residents amb l’Abraçada, una obra encarregada a Elisava, la Facultat de Disseny i Enginyeria de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, que simbolitza el procés d’acompanyament càlid i proper que defineix els valors de la institució, tant en la relació amb els pacients com entre els professionals. L’obra, realitzada per un alumne d’Elisava, Albert Clariana Llobet, va ser escollida entre cinc projectes diferents. Tot el procés va constituir una experiència d’intercanvi i de connexió entre les dues institucions.
Althaia explica que compta amb una llarga trajectòria en la formació d’especialistes. En un context de manca generalitzada de professionals, la docència és un element essencial per contribuir a la formació de nous especialistes que s’incorporaran al sistema sanitari. A més, la formació de residents repercuteix directament en la millora de l’atenció, ja que reforça la capacitació i el nivell de professionalitat dels equips i fomenta l’activitat investigadora.
