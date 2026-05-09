Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: "El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes"
Manresa ha homenatjat avui les seves persones centenàries en un dinar al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, on s'han reunit més de 170 persones
La capital bagenca té actualment més de 60 veïns de més de 100 anys
El Museu de l’Aigua i el Tèxtil ha acollit avui el dinar d’homenatge a les persones centenàries de Manresa. Durant l’acte, al qual han assistit més de 170 persones, majoritàriament gent gran, s’ha lliurat un ram de flors a les 13 dones i als 2 homes centenaris que hi han participat. A la capital del Bages, però, hi viuen més de 60 veïns de més de 100 anys. A la trobada també hi ha acudit, vinguda de Taradell, Carme Noguera, la dona més gran de l’Estat, amb 111 anys. Després del dinar, els assistents han pogut gaudir d’una estona de bingo musical. Aquest homenatge s’emmarca en els actes de sensibilització contra l’edatisme impulsats per l’Ajuntament.
A 2/4 d’una del migdia han començat a arribar al Museu de l’Aigua i el Tèxtil els avis i àvies i els acompanyants. Abans del dinar, però, Carme Carrió, presidenta de l’Associació de Veïns de les Escodines i autora del llibre Converses amb dones centenàries. Un retrat de la longevitat (2024), ha mantingut una breu conversa amb Carme Noguera, amb qui va establir una relació d’amistat durant l’elaboració de l’obra.
“Fa dos anys que tinc la sort, juntament amb la Dolors Estrada —que avui ha llegit un poema durant l’acte—, de ser amiga de la Carme Noguera, una dona amb una trajectòria llarga i meravellosa”, ha explicat Carrió, que també ha repassat alguns episodis de la vida de la centenària. Nascuda a Olot el 22 d’agost de 1914, Noguera “va ser una de les primeres infermeres formades a l’Escola d’Infermeres de la Generalitat”.
Després de treballar durant un temps a l’Hospital Clínic, va tornar a Olot i, posteriorment, es va traslladar a Vic amb el seu marit, amb qui va tenir tres fills. Actualment viu a Taradell amb la seva filla, Dolors Solà.
Carrió també ha recordat algunes anècdotes compartides amb Noguera: “La Carme em deia: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes'”. La mateixa Noguera ha explicat que va estar a punt de marxar als Estats Units per continuar la seva formació, però finalment la van reclamar des d’Olot perquè comencés a treballar al CAP.
Durant la conversa s’ha destacat la seva tasca com a parella lingüística de persones nouvingudes entre els 95 i els 100 anys. “M’agrada aprendre i, si puc ensenyar, també m’agrada fer-ho”, ha afirmat. Actualment, participa un dia a la setmana en una coral. Una altra de les seves grans passions havia estat la lectura, una activitat que ha hagut de deixar arran de la pèrdua de visió. Per això, diverses persones voluntàries visiten casa seva per llegir-li llibres.
Per cloure la conversa, Noguera ha assegurat que, per viure molts anys i gaudir d’una vellesa plàcida, és essencial mantenir-se activa: “Si no teniu ganes d’estudiar i de fer coses, ni us hi poseu”.
Després de la lectura d’un poema a càrrec de Dolors Estrada, s’ha projectat un vídeo amb petites entrevistes a persones centenàries de Manresa. En aquest recull de testimonis s’hi ha posat de manifest la vitalitat que moltes d’elles conserven, la senzillesa amb què afronten la vida, el valor de les petites coses i, sobretot, la importància de cuidar i estimar les persones més properes.
A banda de la presència dels avis i àvies homenatjats i dels seus familiars, al dinar també hi han assistit l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs Alsina, i diversos representants de les entitats de gent gran de la ciutat.
"Arribar als 100 anys és un exemple de força, resiliència i saviesa"
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha estat l’encarregat d’obrir la trobada amb un parlament institucional. “Em fa molta il·lusió perquè és la primera vegada que fem un homenatge com cal a les nostres persones grans”, ha afirmat a l’inici de la seva intervenció.
Aloy ha destacat que aquest acte “és una oportunitat per celebrar la vida” i “per reconèixer la vostra trajectòria, experiència i compromís amb la societat”. El batlle també ha posat en valor tot el que han viscut les persones centenàries al llarg de la seva vida: “Tenir cent anys o més vol dir haver passat per una república, un cop d’estat, una guerra civil, una dictadura de quaranta anys i, afortunadament, també cinquanta anys de democràcia. Vosaltres heu contribuït enormement a construir un país democràtic”.
Per aquest motiu, ha remarcat que la jornada estava dedicada plenament als homenatjats: “Avui és un dia per agrair-vos la vostra contribució a la societat i a la ciutat”. “Heu passat moments molt difícils, però també heu tirat endavant famílies”, ha assenyalat Aloy, que ha afegit que “cuidar-vos, respectar-vos, escoltar-vos i agrair-vos tot el que heu fet és un deure”. El batlle ha clos el seu discurs assegurant que “arribar als 100 anys és un exemple de força, resiliència i saviesa acumulada al llarg d’una vida plena d’experiències”.
