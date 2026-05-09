L’agència de notícies oficial de la Xina posa un ull a Manresa
Tria la capital del Bages per fer un reportatge sobre l'interès que genera aprendre xinès
L’agència de notícies xinesa Xinhua ha triat Manresa per mostrar a tot l’estat i també al món, l’interès que hi ha per aprendre l’idioma xinès, en aquest cas el mandarí, que és el majoritari a la Xina.
No seria res excepcional si no fos perquè Xinhua és l’agència de notícies oficial de la República Popular de la Xina i una de les més grans del món.
Té més de 10.000 treballadors, una trentena d’oficines arreu del país i un poc més d’un centenar de corresponsalies arreu del món. Elabora notícies que ofereix en xinès, anglès, espanyol, francès, rus, àrab o japonès, entre altres.
La delegació de Xinhua que ofereix notícies en espanyol és la que ha elaborat un vídeo que ha penjat a les xarxes en el qual s’afirma que l’interès per aprendre l’idioma xinès no es limita a les grans ciutats d’Espanya, sinó també a poblacions més petites com Manresa, «una localitat d’uns 80.000 habitants ubicada a la província de Barcelona, dins de Catalunya», diu en castellà.
La plaça Catalunya
La primera imatge que ofereix és la de la plaça Catalunya de Manresa. És precisament el barri on hi ha el Centre Cultural Xinès Yinuo. Entrevista la seva fundadora i responsable, Wang Xiaobing, que explica que fa classes de xinès a nens, adolescents i adults, i que també n'hi ha de pensades especialment per professionals que fan negocis amb la Xina. Els caps de setmana també obre per fer classe sobretot a nens de la comunitat xinesa de Manresa i entorn. Acull una seixantena de joves.
El centre cultural va obrir el 2017 i va començar a impartir classes de mandarí a petició de les mateixes famílies xineses que aleshores ja s’havien establert a la ciutat. El desembre del 2024 hi havia 540 persones procedents de la Xina vivint a Manresa.
El vídeo continua explicant que actualment hi ha unes 50.000 persones arreu de l’estat que estan aprenent xinès, segons dades de l’ambaixada de la Xina a Espanya. Ho fan per inquietuds personals, per negocis o pel valor curricular que aporta l’idioma. Els més joves l’estudien per curiositat i per expectatives de futur, informa.
El relat l’acompanyen amb imatges de les classes i dels alumnes fent exercicis o consultant l’ordinador. També apareix Manresa a vista de dron.
Xinhua, que traduït vindria a voler dir Agència la Xina Nova, és l'únic canal que distribueix les notícies oficials del govern central xinès i el Partit Comunista. Sovint és qualificada d'agència de propaganda del govern xinès. Publica nombrosos diaris, revistes i gestiona el portal web Xinhuanet, que distribueix notícies a més de 200 països.
El xinès mandarí és la llengua oficial de la República Popular de la Xina tot i que també es parla a altres països de l'Extrem Orient. És la llengua més parlada al món, amb més de mil milions de parlants nadius. A part del Centre Cultural Xinès Yinuo del carrer Lleida, també es pot estudiar a altres acadèmies de la ciutat.
