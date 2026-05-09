El Passeig de Manresa es torna a quedar sense els seus tres quioscos històrics
El Canaletes tanca de forma sobtada per incompliment del contracte, i també es rescindeix el del Quimet
Els darrers anys ha costat trobar qui vulgui explotar els establiments, que són de titularitat municipal
Els quioscos històrics del passeig de Pere III de Manresa tornen a estar tancats just quan s’acosta la temporada d’estiu, que és quan tenen més activitat.
El Canaletes, l’únic que ha estat obert fins ara, ha tancat de forma sobtada per incompliment de les condicions contractuals, segons l’Ajuntament. El del Quimet, que era a les mateixes mans, ja va tancar passat l’estiu passat i no ha tornat a obrir. També s’ha rescindit el contracte. Els equipaments són de titularitat municipal, i la seva explotació s’adjudica a través d’un concurs públic. Els tres quioscos històrics són el Canaletes, el Quimet i el del Mig.
No és el primer cop
No és la primera vegada que els tres històrics del Pere III es queden sense ‘amo’ abans de l’estiu. Això no vol dir, però, que no es pugui prendre alguna cosa al Passeig, que està ‘ocupat’ per terrasses d’altres establiments de restauració. En alguns casos obertes tot l’any, com també ha passat fins ara amb el Canaletes.
Es dona el cas que els darrers anys costa trobar qui es vulgui fer càrrec del negoci. A finals del 2024 es va posar en marxa el procés de licitació dels quioscos, però finalment va quedar deserts. Va caldre tornar a començar tot el procediment, però es va rebaixar substancialment el preu de sortida. Dels 15.000 euros que es demanava inicialment, es va passar a 9.000 i per un termini màxim de cinc anys, mentre que abans era de tres. Canvis amb la idea que hi hauria interessats.
Segona convocatòria
Els tràmits d’aquesta segona convocatòria es van iniciar al maig amb la voluntat de ser-hi a temps perquè els quioscos, de titularitat municipal, obrissin a l’estiu. I així va ser. El jove Imad Boulehoual, va presentar ofertes per dur el Canaletes i també el Quimet. El Canaletes, el que hi ha tocant a Crist Rei, va obrir a mitjan juliol, i el Quimet, a la Muralla a l’altre extrem del Passeig, ho va fer a mitjan agost. El del Mig, en canvi, farà més de dos anys que no troba cap pretendent.
Finalment, el Canaletes va acabar tancant la setmana de Sant Jordi. A hores d’ara només hi ha oberts els para-sols que encara hi queden. El Quimet ja no va obrir un cop passat l’estiu. Segons ha explicat Boulehoual a Regió7, la seva voluntat era continuar, però «l’Ajuntament ha fet el que havia de fer».
Un cop ha recuperat els equipaments, l’Ajuntament farà una avaluació dels quioscos i espera treure’ls novament a concurs públic al més aviat possible.
