La situació a Manresa ha canviat i ja no hi ha llista d’espera per aprendre català
Les millores introduïdes aquest curs han deixat enrere els problemes del curs passat, que van situar la capital del Bages com la tercera ciutat del país amb més gent a la cua per manca d’oferta de cursos
El curs passat Regió7 es va fer ressò que Manresa era la tercera ciutat del país amb més llista d’espera per estudiar català als cursos presencials organitzats pel Consorci per a la Normalització Lingüística. El curs present, la situació ha canviat. Com es va comprometre la Generalitat, s’han fet millores que han permès fer front a la demanda, fet que han confirmat el Centre de Normalització Lingüística Montserrat i l’Escola Oficial d’Idiomes, que també n’ofereix per primera vegada.
A l'abril, el Govern ha comunicat que el curs vinent es crearan 50.000 noves places per aprendre català, que s’afegiran a les 100.000 existents amb la idea que es contempli en els criteris per renovar els papers després del procés de regularització de més de mig milió d’immigrants engegat el passat 16 d’abril. Mentrestant, el Reial decret 316/2026 que inicia la tramitació del procés extraordinari de regularització de les persones estrangeres que es troben sense documentació de residència a l’estat espanyol fa constar que els diferents documents necessaris que han de presentar les persones interessades han de ser en espanyol i en l’idioma del país o països on hagin de tenir efecte. El català no hi consta...
Preguntada per aquest diari, Alba Llobet, coordinadora de dinamització i assessorament lingüístic del CNL Montserrat (del Consorci per a la Normalització Lingüística), ha explicat que aquest trimestre d’abril a juny «a Manresa impartim 43 cursos de català als quals hi ha 849 persones inscrites. Tenim una oferta de 44 cursos dels nivells A1 fins al C1: 3 de nivell A1, 21 cursos de nivell A2, 12 de nivell B1, 4 de nivell B2 i 3 de nivell C1. Això són un total de 933 places. Aquests cursos acaben al juny i són trimestrals». Informa que «hem cobert la demanda i no hi ha llista d’espera. El 30 de juny tornarem a fer inscripcions per a cursos intensius d’estiu».
En els trimestres anteriors des del setembre, quan va començar el curs present, tampoc no van tenir problemes per cobrir la demanda.
També estan fent 4 cursos de nivell superior, C2, amb 80 places plenes. Recorda que, enguany «es va ampliar aquesta oferta a partir de la col·laboració amb altres organismes per cobrir la demanda i actualment ja són força les organitzacions que ofereixen aquest nivell».
Quatre grups de C2 a l’EOI
Un exemple és l’Escola Oficial d’Idiomes de Manresa, on, tal com informa la seva directora, Claudia Bernecker, «fem 4 grups del nivell C2 de català. Cada grup té una capacitat de 30 alumnes. De les 120 places, en tenim unes 100 ocupades; ningú en va quedar fora». El curs vinent tornaran a oferir 4 grups de C2.
Per a Llobet, «un factor clau d’aquesta col·laboració és la desestacionalització dels períodes d’inscripció. Quan l’oferta es reparteix entre diversos actors, les possibilitats d’inscriure’s a un curs queden repartides durant tot l’any. Això crea un calendari dinàmic que s’adapta millor a les necessitats dels usuaris. En aquest sentit, es preveu que durant aquest 2026 l’oferta de cursos del nivell C2 de sindicats i col·legis professionals superi les 2.000 places», fa saber.
La novetat del curs 2025-2026 és que, a partir del pla de xoc que va activar el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, per facilitar l’aprenentatge de català entre les persones adultes, fa notar Llobet, «es van ampliar els recursos humans, l’oferta i les places a cursos de català, i per això hem pogut cobrir la demanda». Hi afegeix que «una altra novetat important són els cursos conveniats que s’han atorgat a través d’una subvenció que ha concedit Política Lingüística a municipis de menys de 17.500 habitants», consells comarcals i entitats sense ànim de lucre. «Això no ha beneficiat Manresa, però sí moltes poblacions del Bages que han rebut la subvenció per organitzar algun curs».
Més cursos subvencionats
Gràcies a aquesta subvenció, a l’àmbit territorial del CNL Montserrat s’han organitzat 41 cursos, que s’afegeixen a l’oferta general del Consorci per a la Normalització Lingüística. Del total de cursos nous, 28 són organitzats per ajuntaments, un pel Consell Comarcal del Moianès i 12 per entitats. Tots són gratuïts i dels nivells A1 i A2. D’aquests cursos, n’hi ha 14 que es fan al Bages, 13 a l’Anoia, 11 al Berguedà i 2 a la Cerdanya, i també es fa un curs al Moianès.
