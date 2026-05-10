El conseller Espadaler destaca que els advocats del torn d'ofici a Manresa usen el català en 3 de cada 4 casos
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica defensa que garantir l’ús del català als tribunals “no és un caprici ni una provocació, sinó un dret de la ciutadania" en el dia dels advocats
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, destaca que tres de cada quatre advocats del torn d'ofici de Manresa utilitzen el català en les seves relacions amb la justícia a la ciutat. Són les dades del Col·legi de l’Advocacia de Manresa que indiquen que en el 75% de casos els advocats inicien les actuacions judicials en català i mantenen l'ús de la llengua al llarg de tot el procediment judicial. El conseller, que dissabte va ser a Manresa als actes de Sant Raimon de Penyafort, va qualificar aquesta dada de “molt bona notícia” i va defensar que el català a la justícia “és un repte de tots”. En aquest sentit, va remarcar que garantir l’ús del català als tribunals “no és un caprici ni una provocació, sinó un dret de la ciutadania”.
El conseller també va recordar les iniciatives impulsades conjuntament amb el Consell General del Poder Judicial per facilitar cursos de català online a jutges i magistrats i va destacar que hi ha hagut més demanda que oferta, que el cos judicial ha demostrat un interès per aprendre la llengua mare del país.
Espadaler també va reivindicar el dret civil català com un dels elements que “identifiquen” el país i va assegurar que el Govern continuarà impulsant-ne el desenvolupament legislatiu. En aquest sentit, va expressar la voluntat que el Parlament pugui aprovar aviat la futura llei catalana de suport a la presa de decisions en l’àmbit de la discapacitat, una norma que va definir com “sensible” i que ha de contribuir a adaptar el dret civil propi a les noves realitats socials.
Espadaler va participar dissabte a l’acte solemne de Sant Raimon de Penyafort de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Manresa, una trobada que va servir per reconèixer la trajectòria de diversos professionals de l’advocacia i donar la benvinguda als nous col·legiats. Durant la seva intervenció, el conseller va destacar el paper de l’advocacia com a actor clau per avançar cap a “una justícia més propera, més àgil i més humana” i va subratllar la importància de reforçar el diàleg entre tots els operadors jurídics en el context de desplegament de la Llei orgànica 1/2025 d’eficiència del servei públic de justícia.
Durant la seva intervenció, Espadaler també va fer referència al desplegament de la Llei orgànica 1/2025 d’eficiència del servei públic de justícia i va assegurar que els canvis derivats de la nova organització judicial “no tenen retorn” i permetran avançar cap a “una justícia més eficient, més àgil i més propera”. El conseller va defensar que les reformes han d’anar acompanyades de més recursos humans, més digitalització i diàleg permanent amb tots els operadors jurídics.
Reforç a la Secció Civil d'instrucció i Fiscalia
En aquest marc, Espadaler va explicar que el Tribunal d’Instància de Manresa incorporarà aquest any dues noves places a la Secció Civil i d’Instrucció, en el marc de les 91 noves unitats judicials previstes per a Catalunya aquest 2026. El conseller també va assenyalar que la Fiscalia d’Àrea de Manresa-Igualada-Vic es reforçarà amb més places de fiscal per continuar reduint càrregues de treball i agilitzar la resposta judicial.
Espadaler també va celebrar la futura implantació dels estudis de dret a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, una iniciativa que va qualificar “d’excel·lent notícia per al territori i per a la professió”. El conseller va destacar que el nou grau contribuirà a retenir talent jurídic a la Catalunya Central i reforçarà l’arrelament de les professions jurídiques al territori.
En el decurs de la vetllada es va fer la imposició de togues als quatre nous col·legiats i col·legiades -Montserrat Martínez, Maroua Gouza, Clara Bisbal i Manel Sala-, que les van rebre acompanyats de la persona que els apadrina. A més, es van lliurar les insígnies de plata als professionals que fa 25 anys que exerceixen la professió -Josep González, Carolina Sainz, Joan Planas i Antoni Prat- i la insígnia d’or a Anna Carranza, col·legiada que fa 50 anys que exerceix la professió.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; del degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Manresa, David Casellas; del president del Consell de l’Advocacia de Catalunya (CICAC), Joan Martínez; de la directora dels Serveis Territorials del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica a la Catalunya Central, Gemma Cruz, així com de diferents autoritats judicials com la presidenta del Tribunal d’Instància de Manresa, Sílvia Mañas; el fiscal en cap de l’àrea de Manresa-Igualada-Vic, Joan Ramon Menac, o el magistrat de l’Audiència Provincial, José Manuel Del Amo, que durant molts anys va exercir de jutge a Manresa.
