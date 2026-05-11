Quatre persones ateses per una fuita química al polígon de Bufalvent de Manresa
La fuita ha estat d'un producte irritant, però no ha acabat provocant cap trasllat sanitari ni confinament
Manresa
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta tarda per contenir una fuita d'un producte químic a una empresa del polígon de Bufalvent de Manresa. L'avís s'ha donat a les 17.06 hores, al carrer de Ramon Farguell. Segons els testimonis se sentia una forta olor i es veia una columna d'un gas blanc.
Els treballadors de l'empresa Aqualimp han ajudat els Bombers a contenir la fuita. Hi han treballat dues dotacions amb el suport del GRIT (Grup de Riscos Tecnològics). Finament, 4 persones han hagut de ser ateses in situ pel SEM, però no ha calgut fer cap trasllat. L'empresa es dedica a productes relacionats amb les piscines.
