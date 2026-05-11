Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
Ningú ha pres mal en l'incident, malgrat s'ha produit a mitja tarda en una zona força transitada per vehicles i vianants
Manresa
Un arbre de grans dimensions ha caigut aquesta tarda a l'entrada del carrer de Carrasco i Formiguera de Manresa. L'arbre, que segons sembla, s'ha trencat per la base, ha quedat travessat al carrer i ha caigut sobre un cotxe.
Els fets han passat a les 17.37 hores i segons les primeres informacions ningú ha pres mal. Afortunadament, ja que a aquella hora el carrer Carrasco i Formiguera és molt transitat tant per vehicles com per vianants.
L'arbre s'ha trencat i ha acabat caient, recolzant-se en el balcó de l'edifici del davant i en el cotxe que estava estacionat a sota. Els Bombers de la Generalitat han anat al lloc per serrar l'arbre i retornar la normalitat a la via.
