Caminades i botifarrada de docents de la Catalunya central per la ‘dignitat’ de l’educació pública
Es durà a terme dijous, coincidint amb la vaga a escoles i instituts de la Catalunya central
Regió7
L’Assemblea de Centres del Bages ha convocat per aquest dijous 14 de maig tres caminades populars i una botifarrada coincidint amb la jornada territorial de vaga a primària i a secundària. La mobilització, porta per lema “Caminada per la dignitat de l’educació pública i botifarrada contra el menyspreu del Departament d'Educació”. S’ha organitzat amb l’objectiu de denunciar el que els organitzadors consideren un “menyspreu del Departament d’Educació” cap a la comunitat educativa i reclamar més recursos i una aposta clara per l’ensenyament públic.
La jornada començarà a les 9 del matí amb sortides simultànies des de tres punts diferents del territori: l’aparcament del Congost de Manresa, l’institut Llobregat de Sallent i l’institut Miquel Bosch d’Artés. Els organitzadors conviden els participants a arribar-hi a peu, en bicicleta o amb patinet.
Segons l’Assemblea de Centres, la iniciativa busca “defensar la dignitat de l’educació pública” i reforçar els vincles entre docents, alumnat i famílies davant les polítiques educatives actuals.
Els assistents a la caminada convergiran en un lloc encara per determinar on, cap a la 1 del migdia, hi haurà un taller de swing, seguit d’una paella i botifarrada popular amb opció vegana. A la tarda hi haurà un concert del grup Punkxada, un torneig de voleibol i un partit de futbol entre funcionaris i interins.
L’acció reivindicativa en format lúdic forma part de les vagues en l’àmbit territorial que han organitzat les assemblees de docents. Dijous l’aturada afectarà la Catalunya central i a les comarques de Girona. Aquest dimarts hi haurà vaga general i manifestació a Barcelona que es repetirà el dimecres 27 de maig i el divendres, 5 de juny.
