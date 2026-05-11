La Festa del Riu de Manresa convida Mark Bray, el professor antifeixista que va haver de fugir dels Estats Units
Amb una llúdriga al cartell i un concert final d'El Pony Pisador, la 8a edició tindrà lloc els dies 29 i 30 de maig amb economia social i solidària, debats, gastronomia, música, solidaritat, tallers i 30 parades
Mark Bray és un professor i historiador dels Estats Units, i autor del llibre Antifa, que va haver de fugir del seu país perquè, fruit de l'assassinat de Charlie Kirk i de la tornada de Donald Trump al poder, va començar a rebre amenaces de mort. Viu refugiat a l'estat espanyol i el dijous 21 de maig participarà en els actes previs de la Festa del Riu de Manresa per parlar de la seva experiència. Amb l'enunciat De Washington a Catalunya: la internacional reaccionària. L’auge global de l’extrema dreta, l'acte amb Bray tindrà lloc a les 6 de la tarda al Casino i serà presentat i moderat per Anna Gabriel.
La 8a edició de la Festa del Riu tindrà lloc els dies 29 i 30 de maig al parc de Josep Vidal, al passeig del Riu on, si l'al·lèrgia els ho permet, les persones que hi vagin aquests dies podran trobar una gran varietat d'activitats entorn de l'economia social i solidària, de la natura, de la música, del cooperativisme, actes de suport a Palestina i la interessant xerrada de Bray. L'Ajuntament, que organitza la festa juntament amb l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya central i la Casa de la Música, hi destina 30.000 euros.
El cartell
Una llúdriga protagonitza el cartell d'enguany de la Festa del Riu perquè al riu Cardener hi viuen dos exemplars i s'està fent un seguiment per comprovar si n'hi ha més. Les llúdrigues són sinònim de bona qualitat de l'aigua i un exemple immillorable de la recuperació que s'està fent del riu i del seu entorn natural a la capital del Bages.
Una trentena de parades
Sixto ha definit la Festa del Riu com "un punt de trobada de l'economia social i solidària, d'entitats de cooperació de la ciutat, amb un entorn lúdic, consolidant la recuperació de la llera del riu i un punt de referència per a totes aquestes coses a la Catalunya central". Ha informat que hi haurà una trentena de parades i ha destacat la festa final amb El Pony Pisador i els actes específics organitzats en solidaritat amb el poble de Palestina. També hi haurà tallers lligats a la natura adreçats al públic familiar.
Lis Massip, tècnica d'Economia Social de l'Ajuntament, ha destacat la col·laboració de diverses entitats a l'hora d'aportar contingut al programa. En conjunt són més de 30, tant de l'economia social i solidària com del desenvolupament i la cooperació, lligades a la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera. El dissabte 30 de maig la jornada començarà amb els tallers de natura al costat del riu, a la part de sota d'on hi ha el parc. Es farà la mostra d'entitats amb les parades on es podran conèixer els projectes i on no faltaran les propostes de gastronomia. Al migdia es farà el dinar organitzat pel menjador popular i comunitari per a les entitats, que els servirà com a punt de trobada i relació.
Segona edició del Rockinfest
Dani Castellano, director de la Casa de la Música de Manresa, ha presentat la part cultural, amb la segona edició del Rockinfest el divendres 29 al matí, un concert que "és el resultat de tot l'any que hem estat treballant amb els instituts de Manresa. N'hi haurà quatre de Manresa i tres de la Catalunya central que faran la mostra sobre el projecte del Rockin, amb el qual posem a l'abast de tothom que puguin aprendre a tocar instruments musicals". Un jurat decidirà els més ben preparats i es farà el lliurament de premis. El dissabte 30 al matí es farà la Cantata La Clika. A la tarda actuarà la companyia Nomeolvides, amb l'espectacle Un assumpte elemental, que tracta el tema de l'aigua i, com a cloenda, El Pony Pisador.
L'auge de l'extrema dreta
Laura Muixí, coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, ha destacat que "hi ha un gruix important pel que fa a la part de xerrades de pensament crític", dins de les quals s'inclou la de Bray, atès que enguany l'eix temàtic és l'auge de l'extrema dreta. El dissabte 30 hi haurà la xerrada Combatre l’odi online. Disputar el relat a les xarxes socials, amb Pol Andiñach (Cuellilargo), presentada i moderada per Marc Garcés. Un altre dels blocs temàtics seran les activitats proposades per les entitats implicades en la Festa del Riu. És el cas d'un taller vivencial sobre el dol de Recer; la presentació del projecte d'habitatge cooperatiu La Bertrana; el lliurament de premis de les iniciatives juvenils del programa Ocells de foc, i la presentació d'un programa de recursos mancomunats de la Comunalitat de Manresa, amb què les entitats puguin compartir recursos. L'objectiu és convertir la Festa del Riu en l'espai on es visibilitzin les novetats en aquest àmbit a Manresa i a la comarca, ha remarcat.
César Mendoza, de l'equip tècnic de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, ha incidit en les alternatives als models clàssics que es podran trobar a la Festa del Riu, com les lligades a l'emprenedoria, a la banca tradicional i a les grans plataformes d'internet.
Per part seva, Edu Aragón, tècnic de cooperació i cultura de la pau de la Casa Flors Sirera, ha recomanat les activitats on s'han implicat entitats del Consell Municipal de Solidaritat i de la Casa Flors Sirera, amb propostes de cuina en alguns dels espais gastronòmics de la festa. "La Casa Flors Sirera tindrem una haima on podreu tastar productes de consum conscient i comerç just". El dia 29 hi haurà la jornada pro Palestina amb contacontes, sopar solidari i una xerrada.
