L’Associació Contra el Càncer inicia la col·lecta d’enguany a Manresa
La presidenta de l'entitat, Xus Pérez, recorda que "cada donatiu és important"
Regió7
La presidenta de l'Associació Contra el Càncer a Manresa, Xus Pérez, ha anunciat l’inici de la col·lecta anual per recollir fons que serveixin per ajudar persones afectades i fer recerca que permeti avançar en la lluita contra la malaltia.
A hores d'ara s’està portant a terme la col·lecta a empreses, botigues i institucions de Manresa, “a benefici de la nostra lluita contra el càncer”, explica Xus Pérez.
El dissabte 16 de maig i el diumenge 17, les voluntàries de l’Associació Contra el Càncer “estarem als carrers de la ciutat per recaptar fons, informar sobre els nostres programes i serveis psicològics i socials.També ens trobareu a la plaça Sant Domènec i a la plaça Neus Català (Crist Rei) on tindrem taules informatives i material de l’associació”.
Més supervivència
La presidenta Associació Contra el Càncer a Manresa recorda que la malaltia afecta milions de persones al món i cada donatiu és important perquè “ens ajuda a impulsar la recerca oncològica i a implementar totes les prestacions, que fem per als malalts de càncer i els seus familiars. L’objectiu és arribar a l’any 2030 amb una supervivència del 70%. Quan la recerca avança, la supervivència creix”.
