L’InfoSéquia es transforma en el Centre d’Interpretació de la Séquia i s’integra al Museu de l’Aigua de Manresa
L'equipament se centra en una de les obres hidràuliques medievals més importants del país
L’InfoSéquia del Parc de l’Agulla de Manresa inicia una nova etapa. L’equipament passarà a dir-se Centre d’Interpretació de la Séquia, un canvi que reforça el seu paper com a espai divulgatiu dedicat a explicar la història, el valor patrimonial i la importància ambiental de la Séquia de Manresa.
La transformació arriba també amb un reconeixement institucional destacat. El passat 21 d’abril, el nou Centre d’Interpretació de la Séquia va quedar inscrit al Registre de Museus de Catalunya com a extensió del Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa. Aquest reconeixement permet situar l’espai dins el mapa museístic català i facilita l’accés a projectes compartits, programes culturals i línies de subvenció.
Per què canvia de nom?
El canvi de nom vol fer més entenedora la funció de l’equipament. La denominació “InfoSéquia” resultava poc concreta, mentre que “Centre d’Interpretació” identifica clarament un espai pensat per explicar i contextualitzar el patrimoni. En aquest cas, una de les obres hidràuliques medievals més importants del país.
La integració dins el Museu de l’Aigua i el Tèxtil reforça també el relat històric de la ciutat. La Séquia ha estat clau en el desenvolupament agrícola, industrial i urbà de Manresa, i ara aquest patrimoni s’incorpora de manera més clara al discurs museístic sobre l’aigua i la transformació del territori.
Actualment, el centre rep entre 2.500 i 3.000 visitants cada any i s’ha consolidat com a punt de partida per descobrir la Séquia i el seu entorn natural.
Entre les activitats que s’hi organitzen destaquen les visites i itineraris com “Descobrim la Séquia”, així com propostes educatives per a escoles, com l’Itinerari de Sant Iscle, l’Escape Park o “Insectes i bestioletes”. Les activitats combinen patrimoni, natura, biodiversitat i aprenentatge vivencial.
El Centre d’Interpretació de la Séquia és propietat de la Junta de la Séquia i d’Aigües de Manresa, i està gestionat per la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia.
Per la seva banda, el Museu de l’Aigua i el Tèxtil és l’equipament de referència per explicar l’evolució social i industrial de Manresa durant els segles XIX i XX. Recentment, també ha estat reconegut com a museu secció del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
