Més de 800 monitors d’esplais catalans es formen a Manresa el cap de setmana
Han reivindicat esplais crítics i una pedagogia transformadora
Més de 800 monitors han participat aquest cap de setmana a Manresa a la trobada general d’Esplais Catalans-Esplac.
S’ha dut a terme amb el lema ‘Esplais crítics, revisem el nostre llegat’ per reivindicar uns esplais crítics i una pedagogia transformadora que respongui al context reaccionari actual. Durant tres dies han dut a terme una vintena d’activitats de formació i cohesió, i també de música i cultura popular.
La trobada va començar divendres amb l’arribada dels participants. La jornada forta va ser dissabte. Al matí, gairebé una vintena d’iniciatives van participar de la Fira d'Entitats al passeig Pere III i, seguidament, es va fer la ponència ‘Esplais crítics: consciència o inèrcia?’, a càrrec de Pere Soler Masó, del Nucli Paulo Freire de la Universitat de Girona. En aquesta ponència, es va reivindicar la pedagogia com a acte polític, entenent-la com una manera d’intervenir en la realitat, de qüestionar-la i de transformar-la.
Espais formatius
Després de dinar, va ser el moment dels espais formatius per a monitores i monitors, qui van escollir entre 30 tallers simultanis impartits per col·lectius i entitats vinculades a l’educació en el lleure.
L’acte unitari, que s’havia de celebrar durant el vespre de dissabte, es va posposar a l’endemà a causa de la pluja. Tot i això, la resta d’activitats es van mantenir, començant amb la cercavila amb la xaranga Buidant la Bota pels carrers adjacents al Casino. La jornada de dissabte va acabar amb el concert del grup queer revelació Fades i la sessió de PDs amb monitors i exmonitors d’Esplac.
Diumenge, l’activitat del matí va començar amb una dinàmica, a través de la qual les participants van haver d’esbrinar per què el fictici Esplai La Xiruca va desaparèixer i com revertir la situació, fent un paral·lelisme amb les problemàtiques actuals que pateixen els esplais.
Acte unitari
Després es va celebrar un dels moments centrals de Monifesa’t. Va ser l’acte unitari on els esplais es van agrupar per unir les seves veus i reivindicar la tasca que fan. Dirigents, representants de comissions i monitors d'Esplac van llegir el manifest de la Monifesta't, on van reivindicar la tasca del lleure educatiu. També s’ha comptat amb la intervenció de Boicot ICL.
Segons els organitzadors, Monifesta’t va ser un espai de reivindicació i anàlisi. Durant tres dies, es va deixar clar que els esplais tenen un llegat històric i que són agents clau en la socialització i la cohesió de barris, pobles i ciutats, on milers de monitors desenvolupen diàriament una tasca voluntària, compromesa i responsable.
En el manifest també van voler deixar constància que davant l’auge de l’individualisme, dels discursos d’odi i el món militaritzat, els esplais tenen una responsabilitat i voluntat d’incidir-hi per construir espais fora del ritme frenètic que «mercantilitza les nostres vides suposa en si mateix un acte revolucionari. Per aquest motiu la Monifesta’t ha estat un espai de revisió i reivindicació de l’educació popular i transformadora».
Esplais Catalans-Esplac és una associació d’esplais laica i progressista de Catalunya. Treballa, des del voluntariat, per a la transformació social, segons els drets dels infants i mitjançant l'educació popular. Actualment, el formen 108 esplais distribuïts en unes 70 poblacions catalanes, amb gairebé 2.000 monitores i monitors, i més de 8.000 infants.
