El parc de Puigterrà de Manresa acollirà la Festa del Castell aquest diumenge al matí
S’ha programat una caminada, mostres de dansa, una observació d’astronomia i un espectacle de màgia
Regió7
Una caminada, mostres de dansa, la possibilitat de fer un vermut envoltat de verd i fins i tot una actuació de màgia, són algunes de les activitats que es duran a terme aquest diumenge al matí a la Festa del Castell del parc de Puigterrà de Manresa. Se celebrarà aquest diumenge al matí organitzat conjuntament per l’Associació de Veïns Passeig i Rodalies i la de Vic-Remei. Compleix la seva onzena edició.
Les activitats programades començaran a 2/4 de 9 del matí amb una caminada popular que sortirà del mateix parc del castell. Les inscripcions es poden fer al punt de sortida.
A les 11 del matí s’ha programat una activitat d’astronomia, i a les 12 del migdia hi haurà l’actuació del Magic Pol. Entremig, una mostra de danses amb la participació del Casal Cultural de Dansaires Manresans, Hip Hop Dance amb Vanessa Perellón i finament hi haurà una demostració a càrrec d’alumnes de l’Escola Julieta Soler.
Durant tot el matí hi haurà servei de bar al parc del Castell on serà possible prendre un entrepà, coca i xocolata, o fer el vermut.
Els organitzadors també han convocat l’11è concurs de fotografies. La temàtica serà la mateixa Festa del Castell. Les imatges s’han d’enviar al correu electrònic aavvpassegirodalies@gmail.com. Les fotografies participants s’exposaran en una exposició a la biblioteca del Casino. Una selecció també formaran part del calendari 2027 de l’associació Passeig i Rodalies. Els premis es lliuraran el 13 de juliol a les 6 de la tarda a la sala d’actes del Casino.
