Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
Quan els Mossos van intentar aturar un conductor sense permís, familiars d'aquest se'ls van encarar
Quatre agents dels Mossos d'Esquadra van resultar ferits anit i quatre persones més van ser detingudes després de la persecució pel centre de Manresa d'un conductor que no tenia el carnet. El que havia començat com una infracció de trànsit va acabar donant lloc a un enfrontament entre una família i els agents en ple carrer.
Els fets van tenir lloc a 3/4 de 2 de la matinada, quan, segons explica la policia catalana, una patrulla va veure un vehicle, una furgoneta de color blanc, realitzar un gir prohibit. A dins, hi viatjaven un noi i una noia. Ell conduïa sense tenir el permís Classe B i, en veure que almenys dos cotxes dels Mossos el seguien, va intentar fugir per carrers cèntrics de la ciutat, fins a arribar al carrer Pujada del Castell, on va entrar contra direcció. Allà, en el tram més proper al carrer de Circumval·lació i la plaça Onze de setembre, familiars i amistats dels fugitius van sortir d'un dels edificis per dificultar l'actuació policial i van intentar ajudar a fugir els ocupants del vehicle. En aquest context es va produir l'agressió als agents, que va provocar lesions lleus un caporal i tres agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC), segons han relatat a Regió7 fonts dels Mossos.
L'aldarull va acabar amb la detenció de quatre persones entre les quals hi havia la persona al volant i l'acompanyant que havien fugit i dos dels seus familiars, un home i una dona. Els detinguts han estat acusats d’atemptar contra agents de l’autoritat i el conductor, de conducció temerària i conduir sense el permís corresponent.
