Revivim plantes: un ‘win-win’ rotund a Manresa entre vivers, escoles i plantes
Gràcies a l’empenta d’una mare de l’escola Ítaca que forma part de Meandre, i d’aquesta entitat ecologista, s’ha recuperat un projecte que va començar a caminar el 2013, però va quedar aturat al cap d’un temps
Fa dos anys va reviscolar amb la implicació de Viver Serra, el Garden d’Ampans i dotze escoles
Hi ha fórmules que són una garantia d’èxit i el projecte Revivim plantes n’és un bon exemple. Fan falta uns centres de jardineria implicats i unes escoles compromeses. Res més. Els vivers donen a les escoles les plantes que no poden comercialitzar perquè no estan al cent per cent. Les escoles les van a recollir i les porten als respectius centres, on les trasplanten i en tenen cura. És un win-win, utilitzant el terme anglès, com una casa de pagès.
Jaume Torras, president de Meandre, entitat que enguany celebra dues dècades protegint el patrimoni natural de Manresa i del Pla de Bages, defineix el Revivim plantes com «una de les nostres joies». L’arrencada ve d’anys enrere. Es va estrenar el 2013, gràcies a la complicitat de la floristeria Kentia de Manresa i de la Sílvia Royo, membre de Meandre, física i paisatgista. Aleshores, s’hi van apuntar una desena de centres educatius i, amb l’empenta de Royo, es va estendre a tres centres educatius del Vallès Oriental i de Barcelona. Regió7 ja se’n va fer ressò. Va tenir tan bona acollida que van quedar en llista d’espera diverses escoles de Manresa i de la comarca del Bages.
Com passa amb la majoria de projectes, si no hi ha ningú que ho mantingui viu, és difícil garantir-ne la continuïtat. Després d’uns anys d’aturada, fa dos anys Meandre hi va tornar a donar una empenta. En aquest cas ha estat gràcies a la Lídia Encina, una asturiana que viu a Manresa fa sis anys que va entrar en contacte amb l’entitat, explica, arran de les caminades amb contes a l’Anella Verda que organitza Meandre, on anava amb la seva filla quan aquesta tenia cinc anys. «Un dia, parlant amb el Jaume [Torras], li vaig dir que m’agradava molt el que feien i que m’hi volia implicar i em va proposar reactivar el projecte Revivim plantes».
El primer contacte va ser amb el centre de jardineria de Manresa Viver Serra, on es van mostrar oberts a participar-hi. Paral·lelament, atès que és mare de l’escola Ítaca, va contactar amb associacions de famílies d’alumnes. A banda de l’Ítaca, s’hi van afegir l’escola Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages i la Collbaix de Sant Joan de Vilatorrada. A Viver Serra recullen plantes aquests tres centres i les escoles Valldaura, Puigberenguer i Bages de Manresa. Cada setmana va a buscar les plantes que els dona el viver una escola de les sis. Les associacions de famílies demanen voluntaris i es va a fer la recollida amb furgoneta, perquè les donacions, assegura Encina, són generoses. «No són quatre plantetes».
També forma part del projecte el Garden d’Ampans de Santpedor. En aquest cas, hi van l’institut Lluís de Peguera de Manresa, l’escola Riu d’Or de Santpedor, que ha estat la darrera a sumar-s’hi; l’escola Paidos de Sant Fruitós de Bages i, també de Manresa, les Sant Ignasi, Les Bases i Pare Algué. Els dos vivers tenen un grup de WhatsApp que inclou un calendari per saber qui dia hi ha d’anar cada centre, on, no cal dir-ho, es compta amb la complicitat dels mestres per portar-ho tot a bon port.
A més de les dues empreses de jardineria esmentades, s’han fet els primers contactes amb la floristeria La Magnòlia de Manresa, que s’hi ha mostrat interessada, comenta Encina.
L’únic requisit de la col·laboració és que les plantes s’han de quedar a les escoles i que, si per cuidar-les cal comprar algun tipus de material, com ara terra o adob, es faci la despesa allà on les han donat. Hi ha plantes amb flors, aromàtiques, arbustives...
Un cop han arribat a les escoles, cada centre s’organitza com vol. N’hi ha que ho converteixen en un projecte d’aula i hi dediquen més temps, i altres que no tant. A l’escola Bages, per exemple, explica Encina, mentre els més petits es van encarregar de plantar al pati les plantes que els va donar Viver Serra, els grans de 6è van muntar un «hospital per a aquelles plantes que necessiten cures intensives i així poder-les plantar després al pati». Per part seva, a l’escola Valldaura, el primer dia que en van rebre van organitzar una jornada especial en la qual es va fer una crida a les famílies a participar-hi. Es va fer fora de l’horari escolar, a la tarda, i mares, pares i alumnes van plantar les flors al centre, on, destaca Encina, han ideat l’activitat «detectiu d’animals per detectar si hi ha alguna cuca a les plantes i investigar de quina es tracta».
Aprendre a estimar la natura
Per al president de Meandre, al marge dels beneficis evidents de Revivim plantes, és una manera d’encomanar als alumnes l’estimació per la natura de ben petits i amb la seva participació directa.
