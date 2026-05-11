El Torneig de Catan del CAE a Manresa es trasllada a un horari de vespre i nit per atraure més participants
El divendres 29 de maig tindrà lloc la 15a edició de l'activitat, que acolliran els locals de la plaça del Milcentenari de l'entitat amb inscripcions gratuïtes i places limitades
Regió7/G.C.
El Torneig de Catan torna amb força amb la 15a edició, organitzada pel CAE i el Club del Joc, una cita ja emblemàtica per a les persones amants dels jocs de taula de Manresa i la Catalunya central. L’activitat s’emmarca dins de la celebració del Dia Internacional del Joc (28 de maig).
El torneig tindrà lloc el divendres 29 de maig, de 3/4 de 9 del vespre a les 12 de la nit, als antics locals del CAE, a la plaça del Milcentenari de Manresa. Hi haurà servei de begudes.
Com serà la competició
La competició es desenvoluparà en partides de quatre persones i utilitzarà el joc bàsic de Catan, sense expansions. Es disputaran tres rondes amb una durada màxima de 45 minuts cadascuna, amb escenaris predefinits diferents en cada ronda. La primera ronda es farà per sorteig i, a partir d’aquí, les taules es reorganitzaran segons les puntuacions obtingudes.
El sistema de classificació es basarà en punts de victòria per partida, amb desempat per puntuació acumulada de joc. Les tres persones millor classificades rebran un joc de taula com a premi.
Les places són limitades, així que cal fer la inscripció prèviament a través del web del CAE.
Descobrir, jugar i crear comunitat
El torneig, una oportunitat per descobrir, jugar i crear comunitat a través del joc, s’ha traslladat al divendres al vespre i a la nit amb la voluntat d’aconseguir més participació, i és possible gràcies a la implicació de les persones voluntàries i col·laboradores. L’activitat compta amb la col·laboració de la Fundació La Xarranca i Devir, i amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, dins el marc d’activitats de lleure i dinamització juvenil que impulsa el CAE.
Des del seu llançament el 1995, Catan (originalment Colons de Catan) ha marcat un abans i un després en el món dels jocs de taula, amb milions de seguidors arreu del planeta i reconeixements internacionals. Des del 2010, també es pot jugar en català.
